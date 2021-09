PSV is er zaterdag na drie jaar weer in geslaagd AZ te verslaan in de Eredivisie. De Eindhovenaren wonnen met 0-3 in het AFAS Stadion en gaan daardoor na vier speelronden zonder puntenverlies aan kop.

De laatste overwinning van PSV op AZ dateerde van 22 december 2018 (2-3), waarna de Alkmaarders vier keer op rij de sterkste waren in een onderlinge confrontatie.

Zaterdag ging het al snel de goede kant op voor PSV, dat door een schitterend schot van Olivier Boscagli in de veertiende op 0-1 kwam. In de 69e minuut tekende Yorbe Vertessen voor de 0-2 en Ritsu Doan bepaalde de eindstand zeven minuten voor tijd op 0-3.

Eerder op de avond won Ajax met 0-2 bij PEC Zwolle, waardoor het verschil tussen met de landskampioen twee punten blijft in het voordeel van PSV. AZ, dat basisspelers Marco Bizot, Calvin Stengs, Myron Boadu, Teun Koopmeiners en Jonas Svensson zag vertrekken, pakte dit seizoen pas drie punten.

Donderdag komt PSV weer in actie. De ploeg van trainer Roger Schmidt speelt dan om 21.00 uur in de Europa League tegen Real Sociedad, terwijl AZ eveneens om 21.00 uur begint aan de Conference League-wedstrijd in Denemarken tegen Randers FC.

Speelronde 4 Eredivisie FC Twente-FC Utrecht 1-0

PEC Zwolle-Ajax 0-2

SC Cambuur-Go Ahead Eagles 5-2

21.00 uur: AZ-PSV

Zondag 12.15 uur: NEC-Willem II

Zondag 14.30 uur: Sparta-Fortuna Sittard

Zondag 14.30 uur: FC Groningen-sc Heerenveen

Zondag 16.45 uur: RKC Waalwijk-Vitesse

Uitgesteld: Feyenoord-Heracles Almelo

Vreugde bij PSV na de 0-1 van Olivier Boscagli. Vreugde bij PSV na de 0-1 van Olivier Boscagli. Foto: Getty Images

Wijndal maakt rentree en draagt aanvoerdersband

Owen Wijndal, een van de weinige sterkhouders dit deze zomer bij AZ bleef, was er zaterdag tegen PSV eindelijk weer. De linksback was sinds het EK met Oranje niet meer in actie gekomen door blessureleed. Trainer Pascal Jansen benoemde de 21-jarige Wijndal eerder deze week tot aanvoerder als opvolger van de naar Atalanta vertrokken Teun Koopmeiners.

Op doel koos Jansen voor Peter Vindahl, die over is genomen van FC Nordsjaelland. De debuterende Deen kreeg de voorkeur boven Hobie Verhulst.