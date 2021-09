Ajax-trainer Erik ten Hag ziet het als een optie om Steven Berghuis ook woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Sporting CP op de tienpositie te posteren. Met de buitenspeler centraal op het middenveld, als vervanger van de geblesseerde Davy Klaassen, wonnen de Amsterdammers zaterdag de Eredivisie-wedstrijd tegen PEC Zwolle met 0-2.

"Berghuis heeft het naar behoren gedaan", oordeelde Ten Hag na afloop in het MAC³PARK stadion tegenover ESPN. "Hij moet nog wel groeien en soms wat meer geduld hebben, maar zijn kwaliteiten kwamen af en toe uitstekend tot zijn recht. Bijvoorbeeld bij de 0-1."

Ten Hag doelde daarmee op de assist van de 29-jarige Oranje-international op Sébastien Haller. Bij de tweede goal was het opnieuw Haller die scoorde op aangeven van Berghuis, ditmaal uit een corner. "Ook op deze positie kan Berghuis rendement hebben. Dat heeft hij laten zien. Of hij tegen Sporting ook op tien kan spelen? Ja, dit kan ook tegen Sporting. Hij deed het zeker niet slecht."

Of Berghuis woensdag in Portugal op het middenveld staat, is afhankelijk van de beschikbaarheid van Klaassen, die tegen PEC Zwolle ontbrak door een blessure. Ook Maarten Stekelenburg was afwezig door een blessure. De keeper werd vervangen door Remko Pasveer. "Het wordt voor Klaassen en Stekelenburg een race tegen de klok om op tijd fit te zijn voor Sporting", zei Ten Hag.

Steven Berghuis en Sébastien Haller vieren de 0-1. Steven Berghuis en Sébastien Haller vieren de 0-1. Foto: Pro Shots

Ten Hag ontevreden over spel Antony

Berghuis zelf was kritisch na zijn eerste optreden op het Ajax-middenveld. "Het is even iets anders dan rechtsbuiten spelen", vertelde hij. "Nu speel je in de as van het veld waar het druk is. En je moet samenspelen met de spits. Als rechtsbuiten vorm je een koppel met de rechtsback. Ik kan beter dan ik heb laten zien."

De rechtsbuitenpositie werd tegen PEC ingenomen door Antony, maar die werd halverwege al gewisseld voor David Neres. Ten Hag was ontevreden over het spel van de Braziliaan, die twee weken geleden tegen Vitesse nog uitblinker was.

"Misschien is Antony in het vliegtuig terug uit Brazilië vergeten hoe hij moet spelen bij Ajax. Dan heb ik het over de manier van positie kiezen. En terwijl hij al geel had, zette hij een keer een tackle in. Dat speelde ook mee bij het besluit hem te wisselen. Het moet woensdag beter."

Sporting-Ajax begint woensdag om 21.00 uur in Estadio José Alvalade. Bij de andere wedstrijd in groep C, Besiktas-Borussia Dortmund, is de aftrap om 18.45 uur.