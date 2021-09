Ajax heeft zaterdag op bezoek bij PEC Zwolle een eenvoudige overwinning in de Eredivisie geboekt. Door twee goals van Sébastien Haller, beiden op aangeven van Steven Berghuis, wonnen de Amsterdammers met 0-2.

Haller opende in de 29e minuut de score in het MAC3PARK stadion en in de 67e minuut zette hij de 0-2-eindstand op het scorebord.

Door de overwinning is Ajax voorlopig koploper, maar om 21.00 uur is in Alkmaar de topper tussen PSV en AZ begonnen. Bij winst nemen de Eindhovenaren de koppositie weer over.

PEC wacht na vier wedstrijden nog altijd op het eerste punt en scoorde nog niet dit Eredivisie-seizoen. De ploeg van trainer Art Langeler is hekkensluiter.

Ajax kan door de 0-2-overwinning rustig toewerken naar de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelt woensdag om 21.00 uur uit tegen Sporting CP.

Speelronde 4 Eredivisie FC Twente-FC Utrecht 1-0

PEC Zwolle-Ajax 0-2

SC Cambuur-Go Ahead Eagles 5-2

21.00 uur: AZ-PSV

Zondag 12.15 uur: NEC-Willem II

Zondag 14.30 uur: Sparta-Fortuna Sittard

Zondag 14.30 uur: FC Groningen-sc Heerenveen

Zondag 16.45 uur: RKC Waalwijk-Vitesse

Uitgesteld: Feyenoord-Heracles Almelo

Steven Berghuis speelde op het middenveld. Foto: Getty Images

Tal van afwezigen bij Ajax

Het wordt voor Davy Klaassen een race tegen de klok om tegen Sporting weer aan de aftrap te staan, nadat hij in Zwolle ontbrak door een lichte blessure. Ajax miste tegen PEC ook Lísandro Martínez en Nicolás Tagliafico, omdat zij te laat terugkeerden van interlandverplichtingen met Argentinië. Remko Pasveer verdedigde bij afwezigheid van de geblesseerde Maarten Stekelenburg het doel.

Ook zonder al die basisspelers kwam Ajax niet in de problemen tegen PEC, dat dit seizoen tot dusver een zeer zwakke indruk maakt.

Met Berghuis als aanvallende middenvelder en Devyne Rensch links in de defensie was Ajax veel in balbezit, maar het tempo lag niet hoog. Ten Hag liet vanaf de zijlijn meermaals weten dat het allemaal best wat sneller en zorgvuldiger mocht.

De eerste echte kans leverde Ajax meteen een doelpunt op. Berghuis bracht Haller in de 29e minuut in stelling en zag de spits met een ogenschijnlijk simpele voetbeweging scoren. PEC beperkte zich tot compact verdedigen en probeerde soms te counteren. Zo dwong Slobodan Tedic doelman Pasveer tot een redding.

Sébastien Haller na zijn eerste doelpunt. Sébastien Haller na zijn eerste doelpunt. Foto: Getty Images

Daramy maakt eerste minuten voor Ajax

Na rust onderscheidde PEC-keeper Kostas Lamprou zich met een redding op een schot van Noussair Mazraoui, maar daarna ging hij in de fout bij de 0-2 van Haller in de 67e minuut.

De corner van Berghuis werd verkeerd beoordeeld door Lamprou, waardoor Haller kon binnenkoppen. Het was voor de recordaankoop de veertiende goal in 21 competitiewedstrijden voor Ajax.

Acht minuten voor tijd verliet Berghuis het veld en mocht Mohamed Daramy invallen van Ten Hag. Het was het debuut van de Deen, die eerder deze zomer overkwam van FC Kopenhagen. Aan de stand veranderde er niks meer.