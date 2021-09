Cristiano Ronaldo is trots dat hij weer bij Manchester United speelt. De Portugees keerde zaterdag na twaalf jaar officieel terug en deed dat met twee doelpunten bij een 4-1-overwinning op Newcastle United.

"Mijn terugkeer op Old Trafford deed mij al snel herinneren aan waarom dit stadion bekendstaat als het 'Theatre of Dreams'. Voor mij is het altijd een magische plek geweest waar je alles kunt bereiken waar je zin in hebt", schrijft Ronaldo vlak na de wedstrijd op Instagram.

"Samen met mijn teamgenoten en met de geweldige steun die we altijd krijgen vanaf de tribunes, gaan we de toekomst met vertrouwen en optimisme tegemoet en zullen we uiteindelijk zegevieren. Ik ben trots om weer bij Manchester United te zijn en in de Premier League te spelen, maar ik wil bovenal het team helpen."

Ronaldo tekende tegen Newcastle United voor de 1-0 en de 2-1. Het waren zijn 119e en 120e doelpunt in het shirt van Manchester United, dat de 36-jarige Ronaldo ook al van 2003 tot 2009 droeg.

Solskjaer: 'Dit is waar Ronaldo voor staat'

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer was uiterst tevreden met het optreden van Ronaldo. De Noor twijfelde ook geen moment of hij de Portugees zou opstellen tegen Newcastle United. "Natuurlijk niet. Dit is waar Ronaldo voor staat. Dit was een dag waarop iedereen kon genieten."

"Ronaldo heeft zich ontwikkeld tot een fantastische doelpuntenmaker. Hij speelde een zeer goede wedstrijd. Hij ging mee met ons spel en had een goede connectie met zijn ploeggenoten", vervolgde Solskjaer. "Als je ziet hoe blij de fans zijn, dan geniet je daarvan. Er waren veel verwachtingen en die zijn allemaal uitgekomen."

Ook Bruno Fernandes, die voor de 3-1 zorgde, genoot van zijn landgenoot. "Iedereen weet wat Ronaldo voor deze club heeft betekend. Wij zijn erg blij met hem. Of wij goed samen kunnen spelen? Dat kunnen goede spelers altijd."

