Paris Saint-Germain heeft zaterdag bij afwezigheid van sterspelers Lionel Messi en Neymar overtuigend gewonnen van Clermont Foot in de Ligue 1. De Parijzenaars wonnen in eigen huis met 4-0 van de debutant.

Trainer Mauricio Pochettino besloot Messi en Neymar rust te geven omdat ze in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) voor hun land in actie kwamen in de verlengde interlandperiode in Zuid-Amerika.

Om die reden werden ook de Argentijnen Leandro Paredes en Ángel Di María buiten de wedstrijdselectie gelaten, waardoor PSG met een waslijst aan afwezigen aan de wedstrijd tegen Clermont begon. Juan Bernat, Layvin Kurzawa, Sergio Ramos en Marco Verratti waren ook nog eens geblesseerd.

Desondanks had PSG geen moeite met Clermont. Bij rust stond het al 2-0 voor de thuisploeg door twee doelpunten van Ander Herrera. Bij de eerste treffer kopte de Spanjaard van dichtbij hard binnen, terwijl hij bij de 2-0 met een intikker trefzeker was.

Na de onderbreking tilde Mbappé de marge naar drie. De Franse sterspeler, die deze zomer nog naar Real Madrid wilde vertrekken, klopte de verdedigers van Clermont bij een steekpass van Julian Draxler op snelheid en omspeelde vervolgens de doelman. Van dichtbij bepaalde Idrissa Gueye de eindstand op 4-0. Georginio Wijnaldum bleef de hele wedstrijd op de bank bij PSG.

Door de overwinning is PSG na vijf wedstrijden nog altijd foutloos in de Ligue 1. Met vijftien punten heeft de negenvoudig landskampioen vijf punten meer dan nummer twee Angers, al heeft die ploeg nog een wedstrijd tegoed.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Ligue 1