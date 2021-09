Teun Koopmeiners heeft zaterdag als invaller zijn debuut gemaakt voor Atalanta, dat in een duel met drie stafschoppen verloor van Fiorentina (1-2). In Frankrijk won Paris Saint-Germain zonder sterspelers Lionel Messi en Neymar overtuigend van Clermont Foot: 4-0.

Koopmeiners mocht bij Atalanta-Fiorentina vijf minuten voor tijd invallen bij de thuisploeg. De middenvelder kwam eind augustus voor zo'n 14 miljoen euro over van AZ.

De eindstand stond op op het scorebord toen Koopmeiners in het veld kwam. Dusan Vlahovic zette Fiorentina op een 0-2-voorsprong door twee rake strafschoppen en Atalanta zette daar alleen een benutte penalty van Duván Zapata tegenover.

Juventus kent een heel slecht start van het seizoen in de Serie A. De 36-voudig kampioen ging zaterdag met 2-1 onderuit bij Napoli en staat na drie duels pas op één punt. 'De Oude Dame' leed de tweede nederlaag van het seizoen en wacht nog altijd op de eerste zege. Het is Juventus nog niet gelukt om te winnen sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo naar Manchester United.

Via Álvaro Morata kwam 'Juve' nog wel op voorsprong, maar Napoli pakte de drie punten door goals van Matteo Politano en Kalidou Koulibaly. De winnende treffer viel vijf minuten voor tijd. Matthijs de Ligt viel vlak na de 1-1 in bij Juventus.

Juventus wacht nog altijd op de eerste zege van het seizoen. Foto: Getty Images

PSG ook zonder Messi en Neymar langs Clermont

In de Franse Ligue 1 besloot PSG-trainer Mauricio Pochettino Messi en Neymar rust te geven omdat ze in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) voor hun land in actie kwamen tijdens de verlengde interlandperiode in Zuid-Amerika. De topclub miste ook Leandro Paredes, Ángel Di María, Juan Bernat, Layvin Kurzawa, Sergio Ramos en Marco Verratti.

Desondanks had PSG geen moeite met Clermont. Bij rust stond het al 2-0 voor de thuisploeg door twee doelpunten van Ander Herrera. Bij de eerste treffer kopte de Spanjaard van dichtbij hard binnen, terwijl hij bij de 2-0 met een intikker trefzeker was.

Na de onderbreking tilde Kylian Mbappé de marge naar drie. Van dichtbij bepaalde Idrissa Gueye de eindstand op 4-0. Georginio Wijnaldum bleef de hele wedstrijd op de bank bij PSG.

AS Monaco leed tegen Olympique Marseille zijn derde nederlaag van het seizoen: 0-2. Myron Boadu kwam bij Monaco na een uur in het veld. De aanvaller kon niets meer aan de achterstand veranderen.

In Rusland was Quincy Promes trefzeker voor Spartak Moskou. Mede door de 2-0 van de Nederlander, die in de afgelopen interlandperiode niet werd opgeroepen door bondscoach Louis van Gaal, won de Russische club thuis met 3-1 van Khimki.

