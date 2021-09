FC Twente heeft zaterdag dankzij een prachtige goal van Robin Pröpper de eerste overwinning van het Eredivisie-seizoen geboekt. De aanvoerder schoot de ploeg van trainer Ron Jans in de extra tijd naar een 1-0-zege in de Grolsch Veste.

In de eerste drie wedstrijden pakte Twente slechts een punt. Door de drie punten van zaterdag komt de Enschedese club in de middenmoot, terwijl FC Utrecht op zeven punten blijft staan.

FC Utrecht wilde de goede seizoenstart een vervolg geven, maar de ploeg van trainer René Hake overtuigde niet. Hoogtepunt in de eerste helft was het schot van de Griekse spits Anastasios Douvikas op de kruising. Verder waren er voor rust amper mogelijkheden, ook voor Twente.

In de loop van de tweede helft kwam de wedstrijd eindelijk een beetje los. Twintig minuten voor tijd liet invaller Manfred Ugalde een goede kans voor Twente onbenut en een paar minuten later stond FC Utrecht-aanvaller Mimoun Mahi alleen voor doelman Lars Unnerstall. Ook hij scoorde niet.

Zo leek de wedstrijd uit te draaien op 0-0, met opstootjes in de slotfase. Toch kwam het nog tot een sportief hoogtepunt door de mooie goal van Pröpper.

De 27-jarige verdediger, die eerder dit seizoen al tegen Ajax scoorde, kapte in de blessuretijd zijn directe tegenstander uit, waarna de bal voor zijn linkervoet lag. In plaats van voor te geven schoot Pröpper schitterend raak in de verre kruising en bezorgde hij zijn ploeg zo de eerste overwinning van het seizoen.

