SC Cambuur heeft zaterdag op fraaie wijze de tweede zege van het Eredivisie-seizoen geboekt. De club uit Leeuwarden won thuis met 5-2 van Go Ahead Eagles. Eerder op de avond boekte FC Twente dankzij een prachtige goal van Robin Pröpper tegen FC Utrecht de eerste overwinning van het seizoen: 1-0.

Het spektakelstuk in Leeuwarden kwam wat laat op gang. Go Ahead Eagles nam na ruim een half uur spelen de leiding door een treffer met buitenkant voet van Luuk Brouwers, maar nog voor de rust zorgde Tom Boere met een kopbal voor de gelijkmaker.

Na de pauze ging het hard. Binnen zes minuten wist Cambuur drie keer te scoren. Boere omspeelde doelman Warner Hahn en tekende voor de 2-1. Kort daarna kopte Marco Tol raak uit een vrije trap en zorgde Jamie Jacobs als eindstation van een goede aanval voor de 4-1.

De Cambuur-storm ging even liggen, maar de overwinning kwam nooit meer in gevaar. Een kwartier voor tijd kon het thuispubliek voor een vijfde keer juichen: Tamás Kiss profiteerde van een fout van Justin Bakker en scoorde. Debutant Iñigo Córdoba maakte niet veel later nog de tweede treffer voor Go Ahead.

Door de overwinning staat Cambuur met zes punten uit vier wedstrijden op een keurige achtste plaats. Go Ahead blijft op drie punten staan en zakt naar de vijftiende plaats.

FC Twente viert de zege op FC Utrecht.

Pröpper schiet FC Twente langs FC Utrecht

FC Twente pakte de eerste drie punten van het seizoen door FC Utrecht met 1-0 te kloppen. In de eerste drie wedstrijden pakte Twente slechts één punt. Door de zege van zaterdag komt de Enschedese club in de middenmoot, terwijl FC Utrecht op zeven punten blijft staan.

FC Utrecht wilde de goede seizoensstart een vervolg geven, maar de ploeg van trainer René Hake overtuigde niet. Hoogtepunt in de eerste helft was het schot van de Griekse spits Anastasios Douvikas op de kruising. Verder waren er voor rust amper mogelijkheden, ook voor Twente.

In de loop van de tweede helft kwam de wedstrijd eindelijk een beetje los. Twintig minuten voor tijd liet invaller Manfred Ugalde een goede kans voor Twente onbenut en een paar minuten later stond FC Utrecht-aanvaller Mimoun Mahi alleen voor doelman Lars Unnerstall. Ook hij scoorde niet.

Zo leek de wedstrijd uit te draaien op 0-0, met opstootjes in de slotfase. Toch kwam het nog tot een sportief hoogtepunt door de mooie goal van Pröpper.

De 27-jarige verdediger, die eerder dit seizoen al tegen Ajax scoorde, kapte in de blessuretijd zijn directe tegenstander uit, waarna de bal voor zijn linkervoet lag. In plaats van voor te geven schoot Pröpper schitterend raak in de verre kruising en bezorgde hij zijn ploeg zo de eerste overwinning van het seizoen.

