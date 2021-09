Ajax begint zaterdag met Antony, Steven Berghuis, Dusan Tadic en Sébastien Haller aan de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Tadic en Antony bezetten de vleugels, terwijl Berghuis achter Haller als schaduwspits staat opgesteld. Davy Klaassen ontbreekt vanwege een blessure in Zwolle, waar Remko Pasveer onder de lat staat.

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Blind, Rensch; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.

Opstelling PEC Zwolle: Lamprou; Van Polen, Kersten, Voet, De Wit; Strieder, Van den Belt, Paal; Reijnders, Tedic, Redan.

Het is voor het eerst dit seizoen dat Berghuis, Antony, Haller en Tadic gezamenlijk in de opstelling van trainer Erik ten Hag staan. Twee weken geleden kreeg Antony nog de voorkeur boven Berghuis als rechtsbuiten in de met 5-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Vitesse. De Braziliaan opende toen al na vijf minuten de score in de Johan Cruijff ArenA.

Berghuis viel in dat duel na 75 minuten spelen in, maar wist niet te scoren voor de Amsterdammers. Daardoor wacht de aanvaller nog altijd op zijn eerste doelpunt voor Ajax. Hij noteerde tot dusver alleen één assist. De afgelopen weken was hij bij Oranje wel belangrijk met een assist tegen zowel Montenegro (4-0) als Turkije (6-1).

Klaassen is geblesseerd uit die interlandperiode gekomen. Het is niet duidelijk wat de ernst en de aard van de kwetsuur van de aanvallende middenvelder zijn, maar hij zit zaterdag niet bij de wedstrijdselectie van Ajax. Mede daardoor kan Berghuis op zijn positie achter spits Haller spelen.

Remko Pasveer staat onder de lat bij Ajax. Foto: ANP

Pasveer keept bij Ajax

Pasveer staat onder de lat bij Ajax. De doelman, die deze zomer transfervrij werd overgenomen van Vitesse, vervangt de geblesseerde Maarten Stekelenburg. Het is niet duidelijk wat de routinier precies mankeert.

Bij Ajax zit Mohamed Daramy op de bank. De negentienjarige aanvaller werd drie dagen voor het sluiten van de zomerse transfermarkt voor 12 miljoen euro overgenomen van FC Kopenhagen en moet de strijd aangaan met onder anderen Berghuis, Antony en David Neres.

Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez zitten net als Klaassen niet bij de selectie. De verdedigers arriveerden pas zaterdagochtend in Nederland na hun interlandverplichtingen met Argentinië. Trainer Ten Hag geeft beiden rust in de aanloop naar het Champions League-duel van woensdag met Sporting CP.

PEC Zwolle-Ajax begint zaterdag om 18.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot. Ajax is na drie duels nog ongeslagen (zeven punten), terwijl PEC als enige club uit de Eredivisie nog geen punt heeft verzameld.

