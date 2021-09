Trainer Mark van Bommel heeft zaterdag ook zijn vierde Bundesliga-wedstrijd met VfL Wolfsburg gewonnen. De landskampioen van 2009 was mede door een goal van Wout Weghorst met 0-2 te sterk voor Greuther Fürth en blijft koploper. Bayern München won de topper tegen RB Leipzig met 1-4 en Borussia Dortmund versloeg Bayer Leverkusen in een spektakelstuk met 3-4.

Bij Wolfsburg was er een hoofdrol voor Weghorst. Bij de 0-1 tegen Greuther Fürth leverde hij de assist op Lukas Nmecha, waarna hij na rust in de extra tijd vanaf de strafschopstip de eindstand in Fürth op 0-2 bepaalde.

Bij Greuther Fürth stonden Nick Viergever en Jetro Willems in de basis. Viergever, die debuteerde na zijn overgang op 'Deadline Day' van PSV, maakte de negentig minuten vol en Willems werd na 68 minuten gewisseld.

Micky van de Ven, die door Wolfsburg werd overgenomen van FC Volendam, behoorde niet tot de wedstrijdselectie van Van Bommel.

Overtuigend Bayern München deelt tik uit aan Leipzig

Achter Wolfsburg deed Bayern München goede zaken door de topper bij RB Leipzig met liefst 1-4 te winnen. De regerend landskampioen heeft nog altijd een achterstand van twee punten op de formatie van Van Bommel.

Bij Bayern was Robert Lewandowski opnieuw trefzeker. De Poolse topschutter opende de score in de twaalfde minuut door een penalty te benutten. Kort na rust verdubbelde de achttienjarige Jamal Musiala de marge voor de bezoekers.

Nadat een treffer van André Silva werd afgekeurd wegens buitenspel, besliste Leroy Sané de wedstrijd door voor de 0-3 te zorgen. Konrad Laimer deed nog iets terug namens Leipzig, maar verder wist de thuisploeg niet te komen. Eric Maxim Choupo-Moting maakte er in de extra tijd nog 1-4 van. Brian Brobbey bleef op de bank bij Leipzig.

Haaland scoort twee keer voor Dortmund

Dortmund blijft door de zwaarbevochten 3-4-overwinning bij Leverkusen op drie punten achterstand van Wolfsburg. Erling Haaland scoorde twee keer, terwijl Donyell Malen na 65 minuten mocht invallen. Bij Leverkusen waren er basisplaatsen voor de Nederlandse backs Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker en bleef Sinkgraven negentig minuten op de bank.

Halverwege leidde Leverkusen nog met 2-1 in de BayArena door goals van Florian Wirtz en EK-topscorer Patrik Schick. Tussendoor tekende Haaland voor de gelijkmaker. Na rust maakte Julian Brandt de 2-2, maar via Moussa Diaby kwam Leverkusen toch weer op voorsprong.

In de laatste twintig minuten pakte Dortmund alsnog de volle drie punten. Raphaël Guerreiro maakte de 3-3 en vanaf de strafschopstip schoot Haaland de ploeg van coach Marco Rose in de 77e minuut naar 3-4.

FSV Mainz kent een prachtige start in de Bundesliga. FSV Mainz kent een prachtige start in de Bundesliga. Foto: Pro Shots

St. Juste en Boëtius draaien bovenin mee met Mainz

Aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw speelde met FC Augsburg doelpuntloos gelijk op bezoek bij Union Berlin (0-0) en SC Freiburg-FC Köln eindigde eveneens in een gelijkspel (1-1). Anthony Modeste scoorde voor rust voor de bezoekers, waarna Freiburg in de slotfase door een eigen goal van Köln-verdediger Rafael Czichos een punt pakte.

Mark Flekken, die dinsdag door bondscoach Louis van Gaal werd genoemd als optie voor Oranje, keepte de hele wedstrijd bij Freiburg.

Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius wonnen met FSV Mainz met 0-2 bij 1899 Hoffenheim. Jonathan Burkardt en Marcus Ingvartsen maakten de goals voor de club, die met negen punten uit vier wedstrijden voorlopig knap bovenin meedraait in de Bundeliga.

