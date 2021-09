Van Ginkel: 'We speelden niet goed, maar winnen wel 3-0'

Aanvoerder Marco van Ginkel wint overtuigend met zijn ploeg, maar over het spel kan hij niet tevreden zijn. "We speelden heel onrustig, veel balverlies. We probeerden ook wel druk te zetten, maar dat ging niet goed. AZ won bijna elke tweede bal en dan krijg je het heel moeilijk. We speelden geen goede wedstrijd, maar we winnen wel met 3-0", aldus Van Ginkel voor de camera van ESPN.