Tottenham Hotspur heeft zaterdag zijn eerste nederlaag in de Premier League geleden. Zonder de geblesseerde Steven Bergwijn ging de ploeg van manager Nuno kansloos met 3-0 onderuit bij stadgenoot Crystal Palace.

Het verlies van 'Spurs' kreeg pas na de rode kaart van Japhet Tanganga in de 58e minuut gestalte. De Fransman ging vlak na rust voor het eerst op de bon na een opstootje met Wilfried Zaha en kreeg vijf minuten later na een tackle zijn tweede gele kaart van de wedstrijd.

Met tien man hield Tottenham, dat ook voor de rode kaart de mindere ploeg was, geen stand. Een kwartier voor tijd brak Zaha de ban door een strafschop te benutten. De spits stond ook aan de basis van de 2-0 van Odsonne Édouard, die in de blessuretijd ook nog de 3-0 maakte.

Door de nederlaag dreigt Tottenham Hotspur de koppositie in de Premier League te verliezen. Na overwinningen op Manchester City, Wolverhampton Wanderers en Watford gaan de Londenaren met negen punten nog aan kop in de Engelse competitie, maar minstens acht ploegen kunnen dit weekend op de ranglijst over 'Spurs' klimmen.

Bergwijn ontbrak in de wedstrijdselectie van Tottenham. De aanvaller heeft een blessure overgehouden aan de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Turkije, waarin hij na een ruim uur spelen werd gewisseld. Ook Son Heung-min was er vanwege een blessure niet bij. Eric Dier viel na twaalf minuten spelen ook nog eens uit met een kwetsuur.

Later op de dag staan ook Manchester United-Newcastle United, Manchester City-Leicester City, Arsenal-Norwich City, Brentford-Brighton & Hove Albion, Southampton-West Ham United, Watford-Wolves (allen 16.00 uur) en Chelsea-Aston Villa (18.30 uur) op het programma. Bij Manchester United staat de teruggekeerde Cristiano Ronaldo in de basis.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League