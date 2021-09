Arsenal heeft zaterdag eindelijk zijn eerste punten van het Premier League-seizoen gepakt. De dertienvoudig kampioen won van Norwich City: 1-0. Manchester City zegevierde met 0-1 in de lastige uitwedstrijd tegen Leicester City, terwijl Tottenham Hotspur zonder de geblesseerde Steven Bergwijn pijnlijk onderuitging tegen stadgenoot Crystal Palace: 3-0.

Arsenal beleefde in augustus een dramatische seizoensstart met drie nederlagen en een doelsaldo van 0-9. Zaterdag in het thuisduel met het ook nog puntloze Norwich City was er eindelijk een succesje voor de geplaagde trainer Mikel Arteta.

Pierre-Emerick Aubameyang mocht voor het eerst deze jaargang de hele wedstrijd meedoen van Arteta en de aanvoerder betaalde dat vertrouwen terug met het enige doelpunt van de wedstrijd. De spits kon halverwege de tweede helft van dichtbij scoren nadat Norwich-doelman Tim Krul twee inzetten van Nicolas Pépé had gestopt.

Manchester City had in Leicester ook genoeg aan één goal om de drie punten mee naar huis te nemen. Bernardo Silva was de matchwinner door een wat gelukkige treffer in de 62e minuut: 0-1. Nathan Aké bleef op de bank bij City.

De regerend kampioen staat tweede met negen punten, één punt minder dan Manchester United. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjær won mede door twee goals van de teruggekeerde Cristiano Ronaldo met 4-1 van Newcastle United.

Bernardo Silva maakte de enige goal bij Leicester City-Manchester City. Bernardo Silva maakte de enige goal bij Leicester City-Manchester City. Foto: Getty Images

Tottenham verliest na rode kaart

Het verlies van Tottenham Hotspur tegen Crystal Palace kreeg pas na de rode kaart van Japhet Tanganga in de 58e minuut gestalte. De Fransman ging kort na rust voor het eerst op de bon na een opstootje met Wilfried Zaha en kreeg vijf minuten later na een tackle zijn tweede gele kaart van de wedstrijd.

Met tien man hield Tottenham geen stand. Een kwartier voor tijd brak Zaha de ban door een strafschop te benutten. De spits stond ook aan de basis van de 2-0 van Odsonne Édouard, die in de blessuretijd ook de 3-0 maakte.

Bergwijn ontbrak in de wedstrijdselectie van Tottenham. De aanvaller heeft een blessure overgehouden aan de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Turkije, waarin hij na een ruim uur spelen werd gewisseld. Ook Son Heung-min was er vanwege een blessure niet bij, terwijl Eric Dier na twaalf minuten spelen uitviel met een kwetsuur.

Het Wolverhampton Wanderers van bankzitter Ki-Jana Hoever won zaterdag met 0-2 van Watford. Joël Veltman speelde negentig minuten bij de 0-1-overwinning van Brighton & Hove Albion op bezoek bij Brentford en Southampton en West Ham United scoorden niet.

Tottenham Hotspur leed zijn eerste nederlaag van het seizoen. Tottenham Hotspur leed zijn eerste nederlaag van het seizoen. Foto: Getty Images

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League