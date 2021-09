De positieve opmerking van Louis van Gaal over zijn tactiek is bij Thomas Tuchel in goede aarde gevallen. De manager van Chelsea staat bekend als defensieve trainer, maar volgens de bondscoach van Oranje denkt Tuchel juist offensief.

"Ik neem mijn hoed af voor meneer Tuchel", zei Van Gaal vorige week tijdens een persconferentie (zie video hieronder). "Met 5-3-2 kun je ongelooflijk goed aanvallen. Chelsea laat dat iedere keer weer zien."

Tuchel heeft de beelden van de persconferentie ook gezien. "Iemand stuurde mij dat fragment", lacht Tuchel zaterdag in een interview met Sky Sports.

"Als jonge coach in Duitsland vond ik het erg leuk om tegen Van Gaal te spelen. Hij heeft een soort brutale eerlijkheid als je met hem praat en op persconferenties. Ik houd daar wel van", aldus de trainer van Chelsea. In de jaren dat Van Gaal Bayern München coachte, had Tuchel FSV Mainz onder zijn hoede.

'Altijd leuk om Van Gaal te horen praten'

Tuchel werd eind januari aangesteld bij Chelsea. In de eerste veertien duels onder zijn leiding kreeg de Londense ploeg maar twee tegentreffers. Daardoor kreeg Tuchel het stempel van verdedigende coach opgespeld, maar Van Gaal ziet dat anders.

"Hij heeft de ballen om zijn mening te geven", zegt Tuchel. "Het is altijd leuk om Van Gaal over voetbal te horen praten. Hij is nu op een bepaalde leeftijd en heeft een enorme ervaring. Hij heeft het voetbal in zijn algemeen beïnvloed met de teams die hij op hoog niveau geleid heeft."

"Hij is niet bang om zijn mening te geven. Soms denk ik of collega's van me: 'Laat ik me daar maar niet over uitspreken, dat zorgt alleen maar voor problemen. Laten we de kalme sfeer behouden.' Maar Van Gaal is anders. Hij is een aardige vent, ik mag hem wel."

'Wat is offensief en wat is defensief?'

Chelsea had vorig jaar slechts 42 procent balbezit in de met 1-0 gewonnen Champions League-finale tegen Manchester City. Toch vindt Tuchel niet dat zijn ploeg per definitie defensief speelde. "Wat is offensief en wat is defensief? Daar zou je weken over kunnen praten, zonder het eens te worden."

"Neem Liverpool", zegt de Duitse coach. "Zij vallen aan met spectaculaire, snelle uitvallen. Dat kunnen ze alleen doen door diep in te zakken en veel ruimte te creëren. Is dat dan offensief of defensief spel?"

"Ik ben het eens met Van Gaal. Het is belangrijk dat voetbal attractief is, dat de spelers actief en intensief zijn. Die elementen kun je zowel bij het aanvallen als het verdedigen zien."

