Cristiano Ronaldo krijgt zaterdag direct een basisplaats bij Manchester United in de thuiswedstrijd tegen Newcastle United. De Portugese sterspeler, die na twaalf jaar is teruggekeerd bij de Premier League-club, staat als spits opgesteld bij het duel op Old Trafford, dat om 16.00 uur is begonnen.

De 36-jarige Ronaldo vormt tegen Newcastle United de voorhoede met linksbuiten Mason Greenwood en rechtsbuiten Jadon Sancho. Donny van de Beek zit op de reservebank bij de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer, die al had aangekondigd dat Ronaldo minuten zou gaan maken.

Ronaldo keerde deze zomer na twaalf jaar terug bij Manchester United, omdat hij bij Juventus op het tweede plan terecht dreigde te komen. Naar verluidt betaalden 'The Red Devils' 15 miljoen euro voor de Portugese topscorer aller tijden.

In zijn eerste periode in Manchester, die van 2003 tot 2009 duurde, groeide Ronaldo uit tot een van de beste spelers ter wereld. In 292 officiële wedstrijden maakte hij 118 doelpunten en gaf hij 69 assists. Bovendien won hij tien prijzen onder manager Sir Alex Ferguson, waaronder drie landstitels en één Champions League-bokaal.

Manchester United verkocht Ronaldo in de zomer van 2009 voor 94 miljoen euro aan Real Madrid, wat hem destijds tot de duurste speler aller tijden maakte. Na een verblijf van tien jaar in de Spaanse hoofdstad verhuisde hij in 2019 voor 117 miljoen euro naar Juventus. Hij kon 'Juve' echter niet aan de Champions League helpen, het grote doel van de club uit Turijn.

De terugkeer van Ronaldo maakte veel los in Manchester. Uren voor de aftrap op Old Trafford verzamelden zich duizenden mensen rond het stadion om een glimp van de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal op te vangen. Ook liepen veel mensen in het shirt van Ronaldo met het karakteristieke rugnummer 7.

De merchandiseafdeling van Manchester United deed de laatste dagen goede zaken. Foto: AFP

