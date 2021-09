Cristiano Ronaldo heeft zijn terugkeer bij Manchester United zaterdag opgeluisterd met twee doelpunten. De Portugees had zo in zijn eerste wedstrijd voor United in twaalf jaar de absolute hoofdrol bij de 4-1-zege op Newcastle United.

De 36-jarige Ronaldo profiteerde in de blessuretijd van de eerste helft van een blunder van Newcastle United-doelman Freddie Woodman, die een rebound toestond bij een schot van Mason Greenwood en Ronaldo van dichtbij de 1-0 zag binnentikken.

Newcastle kwam vlak na onderbreking op 1-1 via een treffer van Javier Manquillo, maar Ronaldo nam zijn nieuwe werkgever weer op sleeptouw door in de 62e minuut voor de 2-1 te tekenen. De Portugees werd uitstekend bediend door linksback Luke Shaw en schoof de bal door de benen van Woodman.

Een andere Portugees, Bruno Fernandes, besliste het duel tien minuten voor tijd door de bal van een kleine 30 meter in het doel te rammen: 3-1. Invaller Jesse Lingard zorgde in blessuretijd na een fraaie aanval voor de eindstand (4-1).

Donny van de Beek viel in de 86e minuut in bij United, dat met tien punten uit vier duels de koploper van de Premier League is.

Ronaldo keerde twee weken geleden na twaalf jaar terug bij Manchester United, omdat hij bij Juventus op het tweede plan terecht dreigde te komen. Naar verluidt betaalden 'The Red Devils' 15 miljoen euro voor de Portugese topscorer aller tijden. Hij mocht zaterdag direct in de basis beginnen van manager Ole Gunnar Solskjaer.

In zijn eerste periode in Manchester, die van 2003 tot 2009 duurde, groeide Ronaldo uit tot een van de beste spelers ter wereld. In 292 officiële wedstrijden maakte hij 118 doelpunten en gaf hij 69 assists. Bovendien won hij tien prijzen onder manager Sir Alex Ferguson, waaronder drie landstitels en één Champions League-bokaal.

Manchester United verkocht Ronaldo in de zomer van 2009 voor 94 miljoen euro aan Real Madrid, wat hem destijds de duurste speler aller tijden maakte. Na een verblijf van tien jaar in de Spaanse hoofdstad verhuisde hij in 2019 voor 117 miljoen euro naar Juventus. Hij kon 'Juve' echter niet aan de Champions League helpen, het grote doel van de club uit Turijn.

De terugkeer van Ronaldo maakte veel los in Manchester. Uren voor de aftrap op Old Trafford verzamelden zich duizenden mensen rond het stadion om een glimp van de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal op te vangen. Ook liepen veel mensen in het shirt van Ronaldo met het karakteristieke rugnummer 7.

De merchandiseafdeling van Manchester United deed de laatste dagen goede zaken.

