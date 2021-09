Engelse clubs mogen hun Zuid-Amerikaanse internationals dit weekend toch gewoon opstellen. De FIFA maakte zaterdagochtend bekend dat de nationale bonden van Brazilië, Chili, Paraguay en Mexico hun klachten hebben ingetrokken, waardoor de betreffende spelers nu weer beschikbaar zijn voor hun clubs.

Vrijwel alle Engelse clubs weigerden hun Zuid-Amerikaanse spelers tijdens de afgelopen interlandperiode af te staan aan de nationale ploegen, omdat ze anders bij terugkeer tien dagen in quarantaine hadden gemoeten.

Onder anderen de Brazilianen Alisson Becker (foto), Roberto Firmino, Fabinho (Liverpool), Ederson, Gabriel Jesus (Manchester City), Thiago Silva (Chelsea) en Fred (Manchester United) werden niet afgestaan door hun clubs, wat normaal gesproken wel verplicht is.

De nationale bonden van Brazilië, Chili, Paraguay en Mexico riepen vervolgens de FIFA op om de Engelse clubs te verbieden de spelers de komende vijf dagen op te stellen. Daardoor zouden ze ook de eerste groepswedstrijd in de Champions League gemist hebben.

De FIFA heeft naar eigen zeggen de afgelopen dagen een "constructieve dialoog" gehad met de Britse regering over de regels bij de interlandperiode van volgende maand. Volgens de bond is er sprake van goodwill en goede samenwerking tussen alle partijen.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft samen met de Engelse bond FA en de organisatie van de Premier League een brief gestuurd aan de Britse premier Boris Johnson. "De regering staat er nu voor open om tot een redelijke oplossing te komen, die in het belang van iedereen is", aldus de FIFA.

