Noa Lang heeft Club Brugge vrijdag aan een zege en de koppositie in de Jupiler Pro League geholpen. De Nederlander maakte twee doelpunten in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen KV Oostende. In Frankrijk leed Sven Botman een nederlaag met Lille OSC.

Lang bracht Club Brugge halverwege de eerste helft op schitterende wijze op voorsprong. De aanvaller nam een lange pass van Kamal Sowah fraai met buitenkant rechts aan, trok iets naar binnen en wipte de bal over doelman Guillaume Hubert heen.

Vlak voor rust moest Oostende met tien man verder door een tweede gele kaart voor Steven Fortes. In de tweede helft profiteerde Club Brugge snel van de overtalsituatie met een doelpunt van Hans Vanaken.

Tien minuten voor tijd was Lang opnieuw trefzeker. Ditmaal schoot hij van dichtbij hard raak en maakte hij zijn derde competitiedoelpunt van het seizoen. Lang deed de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg, waar Ruud Vormer halverwege de tweede helft werd gewisseld en Bas Dost in de slotfase inviel.

Dankzij de overwinning nam Club Brugge de koppositie over van het verrassende Union Saint-Gilloise. De promovendus gaat zondag nog op bezoek bij Genk en heeft twee punten minder.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de prachtige openingstreffer van Noa Lang te bekijken.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Jupiler Pro League

Botman lijdt nederlaag met Lille

In Frankrijk ging Lille met 2-1 onderuit bij FC Lorient. Armand Lauriente opende al na zeven minuten de score voor de thuisploeg en Burak Yilmaz zorgde halverwege de eerste helft uit een penalty voor de gelijkmaker.

Het duel leek op een gelijkspel af te stevenen, maar in de slotfase bezorgde Terem Moffi Lorient toch nog de drie punten. Botman deed de hele wedstrijd mee bij de regerend landskampioen.

Door het vierde puntenverlies van het seizoen is Lille met vijf punten in de middenmoot terug te vinden. Lorient staat met acht punten vierde.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Ligue 1