ADO Den Haag heeft vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie een crisisweek besloten met een gelijkspel bij FC Oss. De ploeg van trainer Ruud Brood stelde in de slotfase een punt veilig in Brabant. FC Emmen haalde in eigen huis uit tegen MVV (7-1), terwijl De Graafschap een pak slaag kreeg van FC Volendam (0-3) en Jong PSV won van Jong Ajax.

ADO Den Haag leefde in crisissferen toe richting het duel met FC Oss. De Hagenaars kregen vrijdag van de gemeente Den Haag te horen dat ze extra bedenktijd nodig hebben voor de verkoop van het stadion aan vastgoedondernemer Jeroen Lentze en clubicoon Martin Jol, waardoor de overname door de investeerdersgroep op losse schroeven staat en de club de proflicentie dreigt te verliezen.

Vlak voor de aftrap in Oss meldde het AD dat interim-directeur Edwin Reijntjes onder curatele is gesteld door de raad van commissarissen. Voormalig KNVB- en Feyenoord-directeur Eric Gudde zou zijn benaderd om het overnameproces te begeleiden, maar volgens ESPN heeft hij afgezegd. Als ADO niet voor medio oktober een garantiestelling van 5 miljoen euro bij de KNVB heeft ingediend, wordt de licentie ingetrokken.

Ondanks de onrust kende ADO een pikstart in Oss, want Thomas Verheydt brak al na twee minuten spelen de ban voor de bezoekers. FC Oss kwam echter snel langszij via Rick Stuy van den Herik. Samy Bourard zette ADO vervolgens weer op 1-2, maar opnieuw poetste FC Oss de achterstand weg. Na de 3-2 van Stuy van den Herik redde Dhoraso Moreo Klas in de slotfase een punt voor ADO.

Excelsior is de nieuwe koploper in de Keuken Kampioen Divisie door een 3-1-zege op FC Dordrecht. De Kralingers bogen in eigen huis een 0-1-achterstand om en klommen over Jong AZ heen, dat thuis met 0-1 verloor van Jong FC Utrecht. Excelsior heeft met dertien punten één punt meer dan Jong AZ, maar heeft wel één duel meer gespeeld.

FC Emmen haalt uit tegen MVV

FC Emmen had aan de Oude Meerdijk geen kind aan MVV. De ploeg van trainer Dick Lukkien, die net als ADO en VVV-Venlo afgelopen seizoen degradeerde uit de Eredivisie, zegevierde thuis met 7-1, terwijl de Drenten nog met 0-1 achter stonden in Emmen. De 3-1 van Azzeddine Toufiqui was het mooiste doelpunt van de avond. Met buitenkant links krulde hij de bal via de onderkant van de lat binnen.

De Graafschap leed op de eigen Vijverberg een pijnlijke 0-3-nederlaag tegen FC Volendam. De ploeg van de nieuwe trainer Reinier Robbemond keek bij rust al tegen een 0-2-achterstand aan. Onder anderen Daryl van Mieghem, die 4,5 jaar voor De Graafschap speelde, was trefzeker voor de bezoekers.

Jong PSV won het beloftenduel van Jong Ajax. Bij rust stond het door een fraai doelpunt van Youri Regeer nog 0-1 voor de Amsterdammers, maar na de onderbreking bezorgden Nigel Thomas, Dante Sealy en Johan Bakyoko de zege voor de beloften uit Eindhoven.

Verder bleven Roda JC en NAC Breda steken op een doelpuntloos gelijkspel, won VVV-Venlo dankzij een doelpunt in de blessuretijd met 2-1 van FC Den Bosch en hielden Telstar en Almere City elkaar in evenwicht (1-1).

