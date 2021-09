OGC Nice gaat niet in beroep tegen de straffen van de Franse profcompetitie LFP voor de rellen in derby met Olympique Marseille op 22 augustus. Clubeigenaar INEOS vindt het terecht dat de Ligue 1-club één punt aftrek kreeg en ook drie thuiswedstrijden zonder publiek moet afwerken.

"De passie van de supporters was een essentiële reden om OGC Nice over te nemen", schrijft Bob Ratcliffe, CEO Voetbal van INEOS, vrijdag in een verklaring op de site van Nice. "Deze passie zien we graag terug in ons stadion. Maar de veiligheid van supporters, families, kinderen en spelers is net zo essentieel voor INEOS."

"Op 22 augustus hebben we een grens overschreden die nooit meer overschreven mag worden. We zijn door de LFP gestraft voor ons gedrag. En terecht. Het kost ons tussen de één en vier punten en zou kwalificatie voor Europees voetbal in gevaar kunnen brengen."

"We accepteren onze straffen omdat we die onder de gegeven omstandigheden redelijk vinden. INEOS gelooft in een sterke competitiegeest en in passie op zowel het veld als op de tribunes, maar zal nooit gewelddadig gedrag accepteren."

Schorsingen, punt aftrek en derby op neutraal terrein

De derby tussen OGC Nice en Olympique Marseille liep in de 75e minuut volledig uit de hand toen Marseille-aanvoerder Dimitri Payet bij het nemen van een hoekschop opnieuw werd bekogeld door het thuispubliek. Hij gooide daarop een flesje terug naar de fanatieke fans.

Vervolgens sloeg de vlam in de pan en bestormden supporters van OGC Nice het veld. Zij zochten de confrontatie met onder anderen Payet en zijn teamgenoten. Ook gingen verschillende stafleden van zowel OGC Nice als Olympique Marseille met elkaar op de vuist.

Conditietrainer Pablo Fernández van Olympique Marseille werd door de licentiecommissie van de LPF woensdag geschorst tot 30 juni volgend jaar. Ook Payet (één wedstrijd) en Álvaro González (twee duels) kregen een schorsing aan de broek.

De derby moet bovendien op neutraal terrein en zonder supporters volledig worden overgespeeld. De ploeg van de Nederlander Justin Kluivert, Calvin Stengs en Pablo Rosario leidde door een doelpunt van oud-Ajacied Kasper Dolberg met 1-0 toen de wedstrijd in Nice werd gestaakt.