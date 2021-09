Bruma is vrijdag door de Eredivisie uitgeroepen tot de Speler van de Maand in augustus. De rol van de aanvaller bij PSV leek eigenlijk al uitgespeeld, maar hij kwam in de eerste drie duels van het seizoen tot twee goals en een assist. NEC-spits Ali Akman is het Talent van de Maand.

Volg nieuws over PSV Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom PSV

Bruma stapte in de zomer van 2019 voor 12 miljoen euro over van RB Leipzig naar PSV, maar hij kon niet overtuigen in Eindhoven. Vorig seizoen werd de negenvoudig Portugees international verhuurd aan het Griekse Olympiacos.

Dat leek de voorbode voor een definitief vertrek bij PSV, maar de 26-jarige Bruma wilde blijven. "Hij zei tegen mij: 'Ik ben een dure speler en wil graag iets terugdoen. En ik ben bereid een gedeelte van mijn salaris in te leveren om hier te blijven en een nieuwe start te maken'", vertelde technisch directeur John de Jong deze week tegen de NOS.

Bruma kreeg van trainer Roger Schmidt basisplaatsen tegen Heracles Almelo (0-2-zege) en SC Cambuur (4-1-zege) en kwam in augustus tot de meeste schoten (tien) en de meeste gecreëerde kansen (acht) in de Eredivisie. De prijs van Speler van de Maand is gebaseerd op statistieken en stemmen van fans.

Ali Akman (links) met NEC-trainer Rogier Meijer. Ali Akman (links) met NEC-trainer Rogier Meijer. Foto: Eredivisie

Akman beloond voor goede start bij NEC

Akman is de eerste winnaar van de maandelijkse prijs voor spelers onder 21, die dit seizoen het Johan Cruijff Talent van de Maand wordt genoemd.

De negentienjarige Turk wordt door NEC gehuurd van Eintracht Frankfurt en scoorde in zijn eerste drie Eredivisie-wedstrijden al twee keer.

Akman krijgt net als Bruma een plekje in het Elftal van de Maand. Ajax levert met Daley Blind, Noussair Mazraoui en Dusan Tadic de meeste spelers voor deze elf.

Volledige Elftal van de Maand voor augustus: Timon Wellenreuther (Willem II); Noussair Mazraoui (Ajax), Willem Janssen (FC Utrecht), Daley Blind (Ajax); Mats Seuntjens (Fortuna Sittard), Orkun Kökçü (Feyenoord), Bruma (PSV); Bryan Linssen (Feyenoord), Ali Akman (NEC), Michiel Kramer (RKC Waalwijk), Dusan Tadic (Ajax).