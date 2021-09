De gemeente Den Haag is niet van plan om snel mee te werken aan de verkoop van het stadion van ADO Den Haag aan een investeringsgroep rond vastgoedondernemer Jeroen Lentze en clubicoon Martin Jol. ADO moet voor medio oktober de beoogde overname afgerond hebben om zijn proflicentie niet te verliezen.

ADO heeft de gemeente gevraagd om het stadion en de parkeerterreinen daaromheen voor naar verluidt 10 miljoen euro te verkopen aan Lentze en Jol. De gemeente wil eerst onderzoeken wat de mogelijke verkoop van het stadion betekent.

"Het is een nieuw en bovendien complex verzoek, dat uitzoekwerk en -tijd vraagt", staat vrijdag in een brief van het college aan de gemeenteraad. "Dat doen wij zorgvuldig, op basis van een feitelijke onderbouwing en we brengen in beeld wat een eventuele verkoop zou kunnen betekenen. Het college zal de komende periode alle financiële, juridische en planologische aspecten van het verzoek in beeld laten brengen. Dit kost de nodige inspanning en tijd."

ADO, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Eredivisie, meldde donderdag in een persbericht nog dat "alle drempels voor de overname zijn geslecht". Dat bleek voorbarig. De groep van Lentze en Jol wil de benodigde garantstelling van 5 miljoen euro verstrekken om te voorkomen dat ADO binnen enkele weken de proflicentie verliest, maar wil dan wel het stadion overnemen van de gemeente Den Haag.

Clubicoon Martin Jol is een van de overnamekandidaten bij ADO Den Haag. Clubicoon Martin Jol is een van de overnamekandidaten bij ADO Den Haag. Foto: Getty Images

Puntenaftrek dreigt opnieuw voor ADO

Die voorwaarde is ook onderdeel van het principeakkoord dat Lentze en Jol hebben bereikt om de aandelen over te nemen van United Vansen, het Chinese sportmarketingbureau dat eigenaar is van ADO. Het overnamevoorstel verloopt op korte termijn, terwijl de gemeente als eigenaar van het stadion een zorgvuldige afweging wil maken. Het financieel noodlijdende ADO dreigt zo in tijdnood te komen.

De licentiecommissie van de KNVB besloot ADO vorige maand al drie punten aftrek te geven, omdat de club de begroting niet op orde had. De club tekende beroep aan. De hoorzitting dient volgende week. Omdat vrijdag een tweede termijn voor het geven van de garantstelling vervalt, dreigt opnieuw een aftrek van drie punten.

De grootste politieke partij in de Haagse gemeenteraad, Hart voor Den Haag van fractievoorzitter Richard de Mos, heeft een spoeddebat aangevraagd over de penibele situatie van ADO. Het is nog niet bekend of het daarvan komt.