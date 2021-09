Paris Saint-Germain treedt zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Clermont Foot aan zonder Lionel Messi en Neymar. De Argentijn en Braziliaan speelden door de omstreden verlengde interlandperiode in Zuid-Amerika in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) nog voor hun land.

"Leandro Paredes, Ángel Di María, Neymar en Messi zullen, na het gebruik van ons gezonde verstand, niet tot de selectie behoren", zei PSG-trainer Mauricio Pochettino vrijdagmiddag op zijn persconferentie.

De Zuid-Amerikaanse spelers waren toen pas net teruggekeerd na hun verplichtingen met de nationale ploegen. Al voor de interlandperiode uitten de grote competities hun ongenoegen over de late terugkomst van de spelers en de gevolgen daarvan voor de nationale competities.

PSG kan vermoedelijk wel weer beschikken over Kylian Mbappé. De aanvaller liep bij het Franse elftal een kuitblessure op en keerde terug naar zijn club.

Paris Saint-Germain is met twaalf punten uit vier duels koploper in Ligue 1. Promovendus Clermont Foot is de verrassende nummer drie van Frankrijk met vier punten minder.

PSG begint woensdag aan het nieuwe Champions League-seizoen met een uitwedstrijd tegen Club Brugge. Dan zullen de Zuid-Amerikaanse spelers er normaal gesproken wel weer bij zijn.

Lionel Messi brak het Zuid-Amerikaanse doelpuntenrecord van Pelé door een hattrick tegen Bolivia. Lionel Messi brak het Zuid-Amerikaanse doelpuntenrecord van Pelé door een hattrick tegen Bolivia. Foto: Getty Images

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in Ligue1