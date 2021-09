AZ kan zaterdag in de Eredivisie-topper tegen PSV een beroep doen op Owen Wijndal. De linksback is weer fit na een liesblessure en zal voortaan ook de aanvoerdersband dragen bij de Alkmaarders.

De 21-jarige Wijndal neemt de aanvoerdersband over van Teun Koopmeiners, die vorige maand AZ verruilde voor het Italiaanse Atalanta. Wijndal staat tegen PSV voor zijn eerste speelminuten van dit seizoen.

"Door het vertrek van een aantal basisspelers is er een andere dynamiek in de groep ontstaan. Owen heeft de persoonlijkheid en het karakter om in die nieuwe dynamiek een belangrijke rol te vervullen", zei AZ-coach Pascal Jansen vrijdag op zijn persconferentie.

"Bovendien hoort er verantwoordelijkheidsgevoel bij het aanvoerderschap en dat heeft hij van nature. Bijkomend voordeel is dat hij hier bij AZ is opgeleid en zich heeft ontwikkeld tot Oranje-international. Daarmee is hij ook direct een mooi voorbeeld voor de jeugdspelers."

Peter Vindahl Jensen staat voor zijn debuut bij AZ. Peter Vindahl Jensen staat voor zijn debuut bij AZ. Foto: ANP

Vindahl Jensen tussen de palen tegen PSV

Peter Vindahl Jensen zal het doel van AZ verdedigen tegen PSV. De Deen, die in de zomer door de Alkmaarders werd overgenomen van FC Nordsjaelland, gaat zijn debuut maken. Die keuze van Jansen gaat ten koste van Hobie Verhulst, die op de bank plaatsneemt.

"Vindahl maakt al een tijd een goede indruk en inmiddels is hij privé ook gesetteld in Nederland. Ook daar kijken we naar bij AZ. Hij is er in onze ogen klaar voor", aldus Jansen.

De topper tussen AZ en PSV begint zaterdag in Alkmaar om 21.00 uur. Allard Lindhout is de scheidsrechter van dienst.

