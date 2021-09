Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer merkt dat de verrassende transfer van Cristiano Ronaldo nu al een positief effect heeft op zijn spelersgroep. De 36-jarige vedette zal zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Newcastle United direct zijn rentree maken voor de Engelse topclub.

"Cristiano heeft een prima voorbereiding gedraaid en nu ook een goede week gehad bij ons. Dus hij zal zaterdag zeker op het veld staan", zei Solskjaer vrijdag op zijn persconferentie.

Ronaldo keerde twee weken geleden na twaalf jaar terug bij Manchester United. De Portugees, die overkwam van van Juventus, speelde tussen 2003 en 2009 al 292 wedstrijden (118 goals) voor 'The Red Devils'.

De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar is in Manchester met open armen ontvangen. Hij kreeg zijn vertrouwde rugnummer 7 van ploeggenoot Edinson Cavani en maakte in interviews via het clubkanaal duidelijk dat hij naar United is gekomen om prijzen te winnen.

"Iedereen is blij dat Cristiano terug is", aldus Solskjaer, die in de eerste periode van Ronaldo nog ploeggenoot was van de aanvaller. "We weten wat hij al bereikt heeft in zijn carrière en hij is hier gekomen om nog meer te presteren. Hij leeft al heel lang met heel veel discipline en was de eerste die al 45 minuten voor een training aankwam om eigen oefeningen te doen."

De Noorse trainer stelt dat die professionele instelling en de ambitie van Ronaldo nu al een positieve invloed hebben op de andere United-spelers. "Je ziet dat de focus in de groep verbeterd is. Spelers kunnen zich niet meer verstoppen of 95 procent geven bij een training nu een echte winnaar als Cristiano in de selectie zit."

Ole Gunnar Solskjaer (links) heeft nog meer aanvallende opties door de komst van Cristiano Ronaldo.

