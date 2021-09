Sergio Agüero heeft er geen spijt van dat hij een contract heeft getekend bij FC Barcelona, hoewel zijn goede vriend Lionel Messi de Catalaanse club heeft verlaten.

De 33-jarige Agüero kwam aan het begin van de zomer transfervrij over van Manchester City. Ruim twee maanden later vertrok Messi naar Paris Saint-Germain.

Spaanse media schreven na de transfer van Messi dat Agüero zonder zijn landgenoot ongelukkig zou zijn in Camp Nou. Ook zou hij een clausule in zijn contract hebben die hem in staat stelde te vertrekken toen Messi wegging.

Agüero vertelde vrijdag in een interview met het Spaanse radiostation RAC1 dat al die verhalen onzin zijn. "Ze zijn verzonnen", aldus de spits. "Dat 'Leo' vertrok naar Paris Saint-Germain was voor iedereen een schok, ook voor mij. Maar ik ben heel blij dat ik heb getekend bij Barcelona. Ik zou het zo weer doen."

"Ik ben hier gekomen voor de naam van de club. Ik heb ook salaris ingeleverd, maar dat is het me waard. Ik wist toen ik tekende dat Barcelona het financieel moeilijk had, maar dat maakte me niks uit. Ik wilde niets liever dan tekenen, ook al betekende het dat ik minder zou verdienen dan bij City."

Agüero, die door een kuitblessure nog niet gedebuteerd heeft voor Barça, is ook enthousiast over zijn nieuwe trainer Ronald Koeman. "We hebben sinds het eerste moment een goede relatie. Hij is direct in zijn communicatie en dat is voor een speler fijner dan een coach die dingen stilhoudt."