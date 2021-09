PSV-trainer Roger Schmidt weet nog niet of hij de licht geblesseerde Cody Gakpo zaterdagavond kan opstellen in de topper tegen AZ. De nieuwe spits Carlos Vinícius heeft nog niet de juiste papieren en ontbreekt sowieso.

Gakpo maakte vorige week een goede indruk als basisspeler bij Oranje. Hij tekende zaterdag voor een goal en een assist tegen Montenegro (4-0-zege), maar hij liep tijdens die interland ook een kwetsuur op.

De 22-jarige aanvaller miste daardoor het thuisduel met Turkije (6-1) en werkte de afgelopen dagen in Eindhoven aan zijn herstel. "Het ziet er niet slecht uit voor Cody", zei Schmidt vrijdag op zijn persconferentie. "We moeten de training van vandaag afwachten, daarna nemen we een beslissing."

Ibrahim Sangaré is ook een twijfelgeval voor de wedstrijd in Alkmaar. De middenvelder uit Ivoorkust ging maandag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kameroen (2-1-zege) vlak voor rust met een brancard naar de kant, maar speelde wel de hele wedstrijd uit. Schmidt: "Ibrahim heeft wat probleempjes, we moeten kijken of hij kan spelen."

Davy Pröpper en Vinícius komen sowieso niet in actie tegen AZ. Pröpper is geblesseerd, terwijl Vinícius nog geen werkvergunning heeft. De 26-jarige Braziliaan werd anderhalve week geleden enkele uren voor het sluiten van de zomerse transferperiode voor twee seizoenen gehuurd van Benfica.

AZ-PSV begint zondag om 21.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout.

