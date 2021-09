SC Heerenveen gaat twee tribunes in het Abe Lenstra-stadion vernoemen naar de clubiconen Riemer van der Velde en Foppe de Haan, zo heeft de Eredivisionist vrijdag bekendgemaakt.

De west- en oosttribune worden omgedoopt in respectievelijk de Riemer- en Foppe-tribune. Dat gebeurt op officiële wijze voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen FC Twente op zondag 26 september.

Van der Velde (80) was van 1983 tot 2006 voorzitter van Heerenveen en zat daarna enkele jaren in de raad van commissarissen. Als scout en klankbord voor de directie bleef de erevoorzitter ook daarna nog actief voor 'zijn' club.

De Haan (78) was drie periodes hoofdtrainer van Heerenveen. Tijdens het seizoen 2015/2016 zat de oud-bondscoach van Jong Oranje voor het laatst op de bank bij Heerenveen. Hij was daarna assistent van Sarina Wiegman bij de Oranjevrouwen op het gewonnen EK van 2017.

Supporters van Heerenveen hadden in een podcast voorgesteld om tribunes in het Abe Lenstra-stadion te vernoemen naar de twee clubiconen. Het was eerst de bedoeling om dat te doen tijdens het afgelopen jubileumseizoen van de honderdjarige club, maar vanwege de coronapandemie moesten de tribunes het afgelopen jaar vrijwel leeg blijven. Nu de supporters dit seizoen weer het stadion in mogen, gaat het er alsnog van komen.

Heerenveen vervolgt de competitie na de interlandperiode zondag met de 'Derby van het Noorden' tegen FC Groningen. Dat duel begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Rob Dieperink.

