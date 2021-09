Senol Günes is vrijdag ontslagen als bondscoach van Turkije. De ervaren trainer wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten in de afgelopen maanden, met de 6-1-nederlaag dinsdag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen het Nederlands elftal als dieptepunt.

De 69-jarige Günes was sinds 2019 bondscoach, nadat hij eerder van 2000 tot 2004 de leiding had gehad bij het Turkse elftal. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt.

Turkije is een van de concurrenten van Oranje in de WK-kwalificatie. De Turken gingen lang aan kop in kwalificatiegroep G, maar na de pijnlijke nederlaag in de Johan Cruijff ArenA staat de nummer 39 van de FIFA-wereldranglijst derde. De achterstand op zowel Nederland als Noorwegen bedraagt twee punten.

Turkije stelde de afgelopen interlandperiode ook al teleur in de thuiswedstrijd tegen Montenegro (2-2). De slechte resultaten volgden op een rampzalig EK, met louter nederlagen voor de ploeg van Günes in een groep met Italië, Zwitserland en Wales.

'Hij heeft ons veel succes gebracht'

De Turkse bond communiceert vrijdag dat in goed overleg met Günes is besloten een einde te maken aan de samenwerking. "We willen onze gewaardeerde bondscoach Senol Günes, die ons land veel succes heeft gebracht, bedanken voor zijn werk en zijn bijdragen aan het Turkse voetbal", staat in het persbericht.

Günes was eerder van 2000 tot 2004 bondscoach van Turkije en leidde het land toen naar de derde plaats op het WK van 2002. Dat is nog altijd het hoogtepunt in de Turkse voetbalhistorie.

De Turkse bond heeft weinig tijd om een vervanger voor Günes aan te stellen, want op 8 oktober wacht al de kwalificatiekraker in Istanboel tegen Noorwegen. Drie dagen laten spelen de Turken uit tegen Letland.