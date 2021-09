Jürgen Klopp weet nog niet of hij zondag tegen Leeds United kan beschikken over Alisson en Fabinho. Beide Brazilianen zijn door de FIFA reglementair geschorst omdat ze ondanks een oproep voor de nationale ploeg niet kwamen en dat zint de Liverpool-coach niet.

Alisson en Fabinho werden opgeroepen voor de afgelopen interlandperiode, maar Liverpool weigerde de Braziliaanse internationals af te staan. De Zuid-Amerikanen hadden namelijk bij terugkeer in Groot-Brittannië tien dagen in quarantaine gemoeten.

Die beslissing van Liverpool leverde Alisson en Fabinho een straf op en het is nog onduidelijk of ze komend weekend voor 'The Reds' kunnen spelen. Klopp is boos over de huidige situatie. "Ik kan alleen zeggen wat ik weet. En ik weet het niet op dit moment. We zullen zien, op dit moment zijn er gesprekken gaande", zei de coach vrijdag op de site van Liverpool.

"We weten dat er nog wat kwalificatiewedstrijden ingehaald moeten worden. We hadden een zomerpauze, waarin iemand ineens de Copa América ging organiseren, terwijl ze ook de wedstrijden hadden kunnen spelen die nog ingehaald moesten worden. Mensen beslissen buiten ons om zulke dingen. Maar goed, dat boeit niemand", aldus een zeer gefrustreerde Klopp.

"En nu hebben wij een wedstrijd en zeggen ze dat we onze Braziliaanse spelers niet kunnen inzetten. Huh? Wij hebben de Copa América niet georganiseerd, wij zijn niet verantwoordelijk voor de wedstrijden die ze niet konden spelen."

Alisson Becker (rechts) en Fabinho (midden) moeten nog afwachten of ze mogen spelen. Alisson Becker (rechts) en Fabinho (midden) moeten nog afwachten of ze mogen spelen. Foto: Getty Images

'Ik heb dus geen idee wat er dit weekend gaat gebeuren'

De Duitse coach vindt dat de clubs en spelers de dupe zijn van de huidige gang van zaken. "Terwijl we niets met de hele organisatie te maken hebben. Wij nodigen de spelers niet uit, wij zeggen niet dat voor hen geen uitzondering geldt als ze terugkomen."

"Ik heb dus geen idee wat er dit weekend gaat gebeuren. We moeten maar weer accepteren wat anderen beslissen en zelf proberen een wedstrijd te winnen. De hele situatie is de wereld van dit moment in een notendop", aldus de 54-jarige Klopp.

Liverpool speelt zondag in de Premier League om 17.30 uur (Nederlandse tijd) op bezoek bij Leeds United. De landskampioen van 2020 staat na drie wedstrijden met zeven punten op de vijfde plaats.

