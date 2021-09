Sparta Rotterdam kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard gewoon beschikken over Mica Pinto. De tuchtcommissie heeft de linksback geen schorsing opgelegd voor zijn rode kaart tegen Go Ahead Eagles (2-0-nederlaag).

Scheidsrechter Jannick van der Laan stuurde Pinto twee weken geleden kort na rust van het veld, nadat hij op advies van de VAR de tv-beelden had bestudeerd van een overtreding van de Spartaan op Luuk Brouwers.

De aanklager betaald voetbal kwam met een schikkingsvoorstel van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. Sparta en Pinto wezen dat voorstel af, waarop de zaak werd voorgelegd aan de tuchtcommissie.

Volgens de tuchtcommissie is er op basis van de beelden en de verklaring van Brouwers niet voldoende bewijs dat Pinto zijn tegenstander geraakt heeft op diens scheenbeen. Daarom is de Luxemburger vrijgesproken.

Sparta lijkt opvolger van Harroui gevonden te hebben

Sparta had vrijdag nog meer goed nieuws te melden, want de club heeft met Mohammed Osman een opvolger gevonden voor de vertrokken middenvelders Abdou Harroui (Sassuolo) en Laros Duarte (FC Groningen).

De 27-jarige Osman stond vrijdag voor het eerst op het trainingsveld bij de ploeg van Henk Fraser. De achtvoudig Syrisch international speelde tussen 2018 en 2020 53 Eredivisie duels voor Heracles Almelo. Afgelopen seizoen stond hij onder contract bij Al-Kharitiyath SC uit Qatar, waar zijn verbintenis deze zomer afliep.

Sparta pakte dit seizoen pas één punt in de Eredivisie en houdt na drie wedstrijden alleen het puntloze PEC Zwolle onder zich op de ranglijst.

