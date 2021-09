Lionel Messi heeft in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) historie geschreven in de WK-kwalificatiewedstrijd van Argentinië tegen Bolivia (3-0). De sterspeler nam met een hattrick alle treffers voor zijn rekening en brak zo het Zuid-Amerikaanse doelpuntenrecord van Pelé.

De 34-jarige Messi opende de score na een klein kwartier met een geplaatst schot, vlak nadat hij een directe tegenstander op fraaie wijze had uitgespeeld. De aanvaller van Paris Saint-Germain maakte er in de 64e minuut van dichtbij met rechts 2-0 van en tekende twee minuten voor tijd in de rebound voor de derde treffer.

Door zijn hattrick staat Messi nu op 79 doelpunten voor Argentinië en dat is een Zuid-Amerikaans record. Voetballegende Pelé, die Brazilië naar drie wereldtitels leidde, maakte in zijn interlandcarrière 77 doelpunten. Neymar staat op de derde plek met 69 treffers.

Ajax-verdediger Lisandro Martínez zat tegen Bolivia negentig minuten op de bank bij Argentinië en Nicolás Tagliafico maakte geen deel uit van de selectie. Het duo speelt zaterdagavond alweer met Ajax tegen PEC Zwolle in de Eredivisie.

Lionel Messi hield het niet droog bij het vieren van de winst van de Copa América met de Argentijnse fans. Lionel Messi hield het niet droog bij het vieren van de winst van de Copa América met de Argentijnse fans. Foto: Getty Images

Argentinië viert winst Copa América met fans

Na de wedstrijd tegen Bolivia maakte Argentinië van de gelegenheid gebruik om de winst van de Copa América met de fans te vieren. Er waren ongeveer 21.000 supporters aanwezig in Buenos Aires. Messi, die zijn land deze zomer eindelijk een grote prijs wist te bezorgen, hield het niet droog tijdens de festiviteiten.

"Het winnen van de Copa América was een uniek moment", zei een emotionele Messi. "Dat we het nu met de fans kunnen vieren, is ongelooflijk. Mijn moeder en mijn broers zitten op de tribune. Ze hebben veel moeten doorstaan. Ik ben ongelooflijk blij, want hier heb ik lang op gewacht."

Eerder deze week kwam Argentinië ook in actie tegen Brazilië, maar dat WK-kwalificatieduel werd na amper tien minuten onderbroken door officials van de Braziliaanse gezondheidsautoriteit Anvisa. Zij wilden Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso en Cristian Romero tot een quarantaine te dwingen. De wedstrijd werd uiteindelijk gestaakt.