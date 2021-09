Guus Hiddink heeft donderdag in het SBS6-programma HLF8 aangekondigd dat hij stopt als trainer. De 74-jarige Varssevelder geldt als een van de succesvolste Nederlandse coaches aller tijden.

Hiddink was sinds vorig jaar actief als bondscoach en technisch directeur van Curaçao. Hij had nog een contract tot en met het einde van 2022, maar besloot woensdag na een gesprek met de president van de voetbalbond van het land dat hij per direct weggaat.

"Ik ben de laatste tijd niet actief geweest omdat ik begin april COVID-19 opliep", zei Hiddink in HLF8. "De WK-kwalificatie is niet goed gegaan, op de Gold Cup waren er problemen door COVID-19 en we zijn tot de conclusie gekomen dat het beter is dat ik stop."

Hiddink kreeg vervolgens de vraag of hij helemaal stopt als trainer of dat hij net als generatiegenoot Dick Advocaat mogelijk nog terugkeert op het veld. "Nee, ik doe geen Advocaatje", zei Hiddink met een lach. "Ik ga stoppen."

Hiddink met Oranje vierde op WK 1998

Hiddink kwam als speler van onder meer De Graafschap en PSV tot meer dan vijfhonderd duels. Hij begon zijn trainersloopbaan in 1981 als assistent bij De Graafschap, waarna hij in maart 1987 hoofdcoach werd bij PSV.

Een jaar later leidde Hiddink de Eindhovenaren naar de eindzege in de Europacup I, nog steeds het hoogtepunt uit de clubgeschiedenis. Met ook nog drie titels en drie bekers op zijn erelijst vertrok de Achterhoeker in 1990 naar het buitenland, eerst naar Turkije (Fenerbahçe) en later naar Spanje (Valencia).

Begin 1995 haalde de KNVB Hiddink terug naar Nederland. De oud-middenvelder werd bij het Nederlands elftal de opvolger van Advocaat. Bij het EK van 1996 strandde Oranje nog in de kwartfinales, maar twee jaar later was het elftal van Hiddink dicht bij de wereldtitel. Brazilië was na strafschoppen te sterk in de halve finales.

Hiddink vertrok na het WK naar Real Madrid en won daar de wereldbeker voor clubs, maar werd binnen een jaar ontslagen. De Nederlander beleefde vervolgens een van de hoogtepunten van zijn loopbaan door gastland Zuid-Korea in 2002 zeer verrassend naar de vierde plek op het WK te leiden.

Erelijst Guus Hiddink als trainer Europacup I: 1988 (PSV)

Landstitels: 1987, 1988, 1989, 2003, 2005, 2006 (PSV)

Bekers: 1988, 1989, 1990, 2005 (PSV), 2009 Chelsea)

Wereldbeker voor clubs: 1998 (Real Madrid)

Guus Hiddink spreekt de spelers van Oranje toe tijdens het WK van 1998. Guus Hiddink spreekt de spelers van Oranje toe tijdens het WK van 1998. Foto: ANP

Tweede periode bij Oranje geen succes

Hiddink is daardoor voor eeuwig een held in Zuid-Korea, maar hij besloot na het WK terug te keren bij PSV. Dat leverde nog eens drie landstitels en een beker op.

Zijn laatste prijs als trainer behaalde Hiddink in 2009, toen hij Chelsea als interim-trainer aan de FA Cup hielp.

Hiddink was ook nog bondscoach van Australië, Rusland en Turkije en trainer bij de Russische club Anzhi Makhachkala. In 2014 begon hij aan zijn tweede periode bij het Nederlands elftal, maar dat werd geen succes. In de zomer van 2015 werd hij na tegenvallende resultaten ontslagen.