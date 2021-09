Jérôme Boateng is donderdag door een Duitse rechtbank veroordeeld tot een boete van 1,8 miljoen euro wegens het mishandelen van zijn ex-vriendin. De oud-speler van Bayern München hoeft niet de gevangenis in.

Het Duitse openbaar ministerie had een celstraf van anderhalf jaar geëist tegen de 33-jarige Boateng, die sinds deze zomer voor het Franse Olympique Lyon speelt. Diverse Duitse media melden donderdag dat de verdediger alleen veroordeeld is tot de boete, waarvan de hoogte gebaseerd is op zijn inkomen.

Boateng bleef de mishandeling tegenover de rechter ontkennen. Toch achtte de rechtbank in München het bewezen dat hij in 2018 bij een ruzie tijdens een vakantie op de Caraïben zijn toenmalige vriendin opzettelijk lichamelijk letsel had toegebracht. De twee zijn ouders van een tweeling.

Boateng speelde tien jaar bij de Duitse topclub Bayern en werd in 2014 wereldkampioen met Duitsland, waarvoor hij 76 interlands speelde. Met zijn club pakte hij liefst negen landstitels, vijf DFB-Pokals en won hij tweemaal de Champions League.

De routinier kreeg geen nieuw contract en vertrok deze zomer transfervrij naar Lyon. Hij wacht nog op zijn debuut voor de ploeg van trainer Peter Bosz, die slecht aan het seizoen begonnen is.