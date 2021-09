Mede dankzij een zuivere hattrick van Vivianne Miedema hebben de vrouwen van Arsenal zich donderdag geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. In Tsjechië werd Slavia Praag met 0-4 verslagen, na een eerdere 3-0-zege in Londen.

Miedema maakte alle drie haar treffers in de tweede helft. Tussen de 60e en 72e minuut besliste ze het duel in Sinobo Stadium. Na haar derde treffer, haar honderdste in dienst van Arsenal, kreeg de spits van Oranje een publiekswissel.

Miedema had iets meer dan vier seizoenen nodig voor haar honderd treffers. De 25-jarige spits maakte in de zomer van 2017 de overstap van Bayern München naar Arsenal.

Uit een strafschop van Kim Little liep Arsenal nog uit naar 0-4. Vorige week bij de heenwedstrijd in Londen hadden Miedema en Little ieder ook al een treffer gemaakt.

Arsenal, dat eerder in de voorronde te sterk was voor PSV, plaatst zich dankzij de twee ruime zeges overtuigend voor de groepsfase van de Champions League. De loting vindt komende maandag plaats.

Mogelijk gaat ook FC Twente dan in de koker. De landskampioen speelt vanaf 21.00 uur de uitwedstrijd tegen Benfica. Het heenduel eindigde in 1-1.