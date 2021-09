De KNVB heeft donderdag nog eens 31 Eredivisie-wedstrijden een nieuwe datum of een ander tijdstip gegeven om Ajax, PSV, AZ, Feyenoord en Vitesse te helpen in hun Europese campagne. FC Twente reageerde boos op de drie wijzigingen in het schema van de club.

Alle Eredivisie-clubs hebben met de KNVB bij de zogenoemde 'Veranderagenda' ingestemd dat tijden en data van wedstrijden aangepast kunnen worden om clubs die Europees spelen tegemoet te komen. Hiermee is het belang van het Nederlands voetbal in het geheel gediend, zo is het idee.

Nu het duidelijk is dat Ajax (Champions League), PSV (Europa League), AZ, Feyenoord en Vitesse (allen Conference League) dit najaar in de groepsfase van een Europees toernooi uitkomen, heeft de voetbalbond flink wat veranderingen doorgevoerd in het Eredivisie-programma van voor de winterstop.

Het gaat vooral om verplaatsingen van een paar uur of een dag bij duels van de clubs die Europees spelen. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat teams altijd minimaal 48 uur rust hebben tussen twee wedstrijden.

De KNVB heeft zes wedstrijden verplaatst naar zondag 20.00 uur: PSV-Sparta (3 oktober), FC Groningen-AZ (24 oktober), Go Ahead Eagles-Fortuna Sittard (31 oktober), Ajax-Go Ahead Eagles (7 november), SC Cambuur-FC Utrecht (21 november) en NEC-PSV (12 december).

Een aftrap laat op zondagavond is omstreden. Toen de KNVB in juli bekendmaakte dat er dit seizoen zeker zeventien wedstrijden op zondag om 20.00 uur zullen beginnen, reageerden Supporterscollectief Nederland en FC Groningen daar verbijsterd op.

FC Twente niet blij met verplaatsingen naar zondag

Donderdag is het FC Twente dat zich fel uitspreekt tegen de wijzigingen in het wedstrijdschema. De KNVB verplaatste drie duels van de huidige nummer vijftien van de Eredivisie en Twente is vooral verbolgen over het feit dat twee thuiswedstrijden (tegen NEC en RKC Waalwijk) van zaterdagavond naar zondag 12.15 uur gaan.

"Dit tot onze grote teleurstelling", meldt de kampioen van 2010 in een verklaring. "Zoals bekend is de aangegeven voorkeurswedstrijddag van FC Twente de zaterdag. We snappen dat er in het kader van Europees voetbal speeldata wijzigen, maar door dit voorstel hebben we voor de winterstop, na aanstaande zaterdag, geen enkele wedstrijd meer op onze voorkeursspeeldag. Daarnaast zijn zondagwedstrijden om 12.15 uur zeer onwenselijk."

"FC Twente heeft bij de KNVB aangeven deze wijzigingen zeer te betreuren en via de officiële weg laten weten hiermee niet akkoord te gaan. De KNVB heeft dit afgewezen."

Wijzigingen in schema FC Twente FC Twente-NEC: van zaterdag 23 oktober naar zondag 24 oktober (12.15 uur)

PSV-FC Twente: van 21.00 uur naar 16.30 uur op zaterdag 30 oktober

FC Twente-RKC Waalwijk: van zaterdag 11 december naar zondag 12 december (12.15 uur)

