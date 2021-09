Luuk de Jong kijkt uit naar zijn debuut voor FC Barcelona en de hernieuwde samenwerking met Memphis Depay. De 31-jarige spits, die voor een jaar wordt gehuurd van Sevilla, werd donderdag gepresenteerd in Camp Nou.

"Ik heb een goede relatie met Memphis, die ik ken van PSV en het Nederlands elftal", vertelde De Jong bij zijn presentatie voor de Spaanse media. "We hebben een goede band, in het veld hebben we geen woorden nodig om elkaar te begrijpen. Hopelijk komt die klik hier in Barcelona weer tot uiting."

De Jong werd ruim een week geleden in de laatste minuten voor het sluiten van de transfermarkt vastgelegd door Barcelona, dat tegelijkertijd Antoine Griezmann liet terugkeren naar Atlético Madrid. Hij is na Memphis en Frenkie de Jong de derde Nederlander in de selectie van trainer Ronald Koeman, die hij ook al kent van zijn tijd bij Oranje.

"Ook met de coach heb ik een goede band", vervolgde De Jong. "Ik ben door iedereen hier goed opgevangen en hoop op een geweldig seizoen waarin we geschiedenis schrijven door prijzen te pakken."

27 Luuk de Jong houdt bal hoog bij presentatie in Camp Nou

De Jong krijgt plek van Messi

Opvallend is dat De Jong in de kleedkamer in Camp Nou de plek overneemt van de naar Paris Saint-Germain vertrokken Lionel Messi. De komst van de 38-voudig international, die gaat spelen met rugnummer 17, zorgde voor scepsis in Catalonië, mede omdat hij bij Sevilla op een zijspoor was beland. Maar Koeman wilde De Jong er graag bij hebben.

"Ik denk dat Koeman dezelfde plannen met mij heeft als bij Oranje", zei De Jong, die in het Nederlands elftal geregeld als pinchhitter werd gebruikt. "Hij was op zoek naar een ander type spits, waardoor hij tijdens een wedstrijd van tactiek kan veranderen."

Voorzitter Joan Laporta kwam ook aan het woord bij de presentatie van De Jong. Hij roemde de aanvaller om zijn ervaring en zijn scorend vermogen. "We zijn blij dat hij er is", aldus Laporta.

De Jong kan volgende week zijn debuut maken voor FC Barcelona, dat komend weekend geen competitieverplichtingen heeft. De 26-voudig landskampioen speelt dinsdag de Champions League-topper tegen Bayern München.