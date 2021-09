Het verzet in de voetbalwereld tegen het plan om het WK om de twee jaar te organiseren wordt steeds groter. Donderdag hebben ook de nationale competities in Europa zich unaniem uitgesproken tegen het idee van wereldvoetbalbond FIFA.

European Leagues, de associatie van nationale competities in Europa, stelt in een verklaring na een bestuursvergadering in Zwitserland dat er nu al te veel wedstrijden worden gespeeld in het internationale voetbal.

"Nieuwe competities, vernieuwde competities of uitgebreide competities voor clubvoetbal en nationale teams - zowel op continentaal niveau als op mondiaal niveau - zijn niet de oplossingen voor de huidige problemen van onze sport in een toch al overvolle kalender."

European Leagues benadrukt bovendien dat de nationale competities "de basis vormen in onze sector en van het grootste belang zijn voor clubs, spelers en fans in heel Europa en de wereld".

De FIFA laat een haalbaarheidsonderzoek doen naar een WK eens in de twee jaar. Nu vindt het mondiale kampioenschap eens in de vier jaar plaats.

Volgens FIFA-voorzitter Gianni Infantino zijn er momenteel "te veel wedstrijden zonder betekenis". Een dubbel aantal WK's zou ook interessanter zijn voor de mediapartners.

UEFA is ook tegen FIFA-plan

Maandag sprak UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin zich in een toespraak voor de European Club Association (ECA), de belangenvereniging van Europese voetbalclubs, ook al uit tegen het FIFA-plan. "Meer is niet altijd beter", betoogde de Sloveense preses van de Europese voetbalbond.

"De internationale voetbalkalender heeft het niet nodig en de spelers kunnen zomers zonder groot toernooi ook goed gebruiken. Een WK om de twee jaar zou bovendien de waarde van het toernooi devalueren", benadrukte Ceferin.

De FIFA doet voor het einde van een jaar een uitspraak over de kalender.