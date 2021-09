Olympique Lyon-verdediger Jérôme Boateng is donderdag voor de rechtbank in München verschenen. De 76-voudig Duits international wordt beschuldigd van de mishandeling van zijn ex-vriendin, die de moeder is van zijn tweelingdochters.

De 33-jarige Bateng zou zijn ex bij een ruzie tijdens een vakantie in 2018 opzettelijk lichamelijk letsel hebben toegebracht. De verdediger, die deze zomer na tien jaar vertrok bij Bayern München, ontkent dat hij zijn voormalige vriendin heeft verwond.

Mogelijk volgt donderdag al een uitspraak. Als Boateng schuldig wordt bevonden, kan hij een celstraf krijgen van maximaal vijf jaar.

Boateng staat te boek als een van de beste verdedigers van Duitsland van de afgelopen jaren. In 2014 werd hij als basisspeler wereldkampioen met 'Die Mannschaft' en ook bij Bayern München was hij zeer succesvol. Hij pakte negen landstitels en vijf DFB-Pokals met de club en in 2013 en 2020 werd de Champions League veroverd.

Op 1 juni liep het contract van Boateng bij Bayern af, waarna hij vorige week transfervrij bij Olympique Lyon tekende. Hij wacht daardoor nog op zijn debuut voor de ploeg van trainer Peter Bosz, die slecht aan het seizoen begonnen is. Lyon staat negende in de Ligue 1 met vijf punten uit vier wedstrijden.