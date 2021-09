Louis van Gaal zal ook aanwezig zijn bij een training van Telstar, waar hij op vrijdag 24 september voor het goede doel eenmalig op de bank zit als trainer tijdens de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tegen Jong AZ. De bondscoach van het Nederlands elftal geeft na die training, op de woensdag voor het duel, ook nog een persconferentie.

De training in het BUKO Stadion is voor iedereen toegankelijk, maar er wordt wel een bijdrage van 5 euro gevraagd. De opbrengst gaat, evenals de opbrengst van de wedstrijd, naar de stichting Spieren voor Spieren.

In juni werd bekend dat Van Gaal voor het goede doel eenmalig op de bank zal zitten bij Telstar, de club waarvoor hij als speler één seizoen uitkwam. Het leek toen te gaan om een incidentele terugkeer als trainer, maar twee maanden later werd de zeventigjarige oud-trainer van onder meer Ajax en AZ opnieuw aangesteld als bondscoach van Oranje.

Andries Jonker, sinds 2019 trainer van Telstar, zal tijdens het treffen met Jong AZ plaatsmaken voor Van Gaal. Telstar organiseert een loterij, waarbij deelnemers kans maken om als assistent van Van Gaal op de bank te zitten.

Telstar is slecht aan het seizoen begonnen. De ploeg van Jonker heeft twee punten na vijf speelronden en is daarmee hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie. De club uit Velsen-IJmuiden wacht nog op de eerste zege.

De eerstvolgende interland van het Nederlands elftal is de WK-kwalificatiewedstrijd op vrijdag 8 oktober in Riga tegen Letland.