Na de klinkende 5-0-overwinning van Italië op Litouwen in de WK-kwalificatie ging de meeste aandacht uit naar Giacomo Raspadori. Het talent krijgt het vertrouwen van bondscoach Roberto Mancini en maakte zijn eerste goal voor 'La Squadra Azzurra', maar wil zijn voetballoopbaan blijven combineren met een studie.

"Op dit moment ben ik me aan het voorbereiden op een examen anatomie, dat ik eind oktober moet maken", bekende de 21-jarige Raspadori na het duel in Reggio Emilia, waar hij in de 24e minuut voor de 3-0 tekende namens Italië.

"Ik dacht altijd dat het hand in hand zou kunnen gaan met mijn sportieve loopbaan en dat denk ik nog steeds. Ieder kind met passie voor voetbal heeft de droom om aanvaller bij Italië te worden. We zien wel hoe alles in de toekomst zal gaan verlopen."

Raspadori maakte in juni zijn interlanddebuut en werd door Mancini meegenomen naar het door Italië gewonnen EK. De aanvaller van Sassuolo deed alleen in de groepswedstrijd tegen Wales een kwartier mee, maar speelde al drie WK-kwalificatiewedstrijden en stond tegen Litouwen voor het eerst in de basis.

Giacomo Raspadori luisterde zijn basisdebuut voor Italië op met een doelpunt. Giacomo Raspadori luisterde zijn basisdebuut voor Italië op met een doelpunt. Foto: AFP

'Er ligt een mooie toekomst in het verschiet voor Raspadori'

De trotse Raspadori had zich geen beter basisdebuut kunnen wensen. "Het was perfect, in het stadion van mijn club en voor het oog van mijn familie. Mancini vertelde ons dat we moesten genieten en ik ben als jonge speler blij dat ik dat heb kunnen doen. We hadden zelfs nog wel vaker dan vijf keer kunnen scoren."

Mancini liet Raspadori de hele wedstrijd in het veld staan, terwijl de bondscoach wel zijn andere aanvallers Federico Bernardeschi en Moise Kean wisselde. "Raspadori is er klaar voor om op dit niveau uit te komen. Hij heeft genoeg kwaliteit, maar is nog jong en moet ervaring gaan opdoen. Voor hem en Kean ligt een geweldige toekomst in het verschiet, maar dan moeten ze ervoor blijven werken."

Italië, dat voor het 37e duel op rij ongeslagen bleef en zo definitief een wereldrecord vestigde, ligt op koers voor kwalificatie voor het WK 2022 in Qatar. De Europees kampioen gaat met veertien punten aan kop in groep C. Naaste belager Zwitserland heeft zes punten minder, maar heeft wel twee wedstrijden minder gespeeld.

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de WK-kwalificatie