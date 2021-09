De licentiecommissie van de Franse profbond LFP heeft zware straffen uitgedeeld na de rellen bij OGC Nice-Olympique Marseille. OGC Nice krijgt een punt in mindering, drie betrokkenen worden geschorst en ook moet de wedstrijd op neutraal terrein en zonder supporters volledig worden overgespeeld, zo is woensdag bekendgemaakt.

De derby tussen OGC Nice en Olympique Marseille liep op 22 augustus volledig uit de hand. In de 75e minuut, bij een 1-0-voorsprong voor de thuisploeg, was Marseille-aanvoerder Dimitri Payet het zat dat hij bij het nemen van een hoekschop opnieuw werd bekogeld door het thuispubliek. Hij gooide daarop een flesje terug naar de fanatieke fans.

Vervolgens sloeg de vlam in de pan en bestormden supporters van OGC Nice het veld. Zij zochten de confrontatie met onder anderen Payet en zijn teamgenoten. Ook gingen verschillende stafleden van zowel OGC Nice als Olympique Marseille met elkaar op de vuist.

De scheidsrechter legde de wedstrijd stil en staakte het duel na drie kwartier definitief. De Nice-spelers keerden nog wel terug op het veld voor een warming-up, maar Marseille wilde niet meer verder spelen en stapte in de bus, waarop een zaak bij de Franse profbond volgde.

De licentiecommissie van de LFP heeft conditietrainer Pablo Fernández van Olympique Marseille geschorst tot 30 juni volgend jaar. Fernández sloeg een supporter van OGC Nice. Ook hebben Payet (één wedstrijd) en Álvaro González (twee duels) een schorsing ontvangen.

42 Chaos bij Franse derby: vechtpartij tussen spelers en fans

Nice ook drie thuisduels zonder publiek

OGC Nice is bovendien schuldig bevonden aan het wangedrag van zijn fans en moet één wedstrijdpunt inleveren, waardoor de ploeg van Nederlanders Justin Kluivert, Pablo Rosario en Calvin Stengs na drie duels nog maar zes punten heeft. Bij een volgende overtreding volgt opnieuw een punt aftrek.

Bovendien moet OGC Nice definitief drie thuiswedstrijden zonder publiek spelen. Daarbij is de inhaalwedstrijd tegen Olympique Marseille op neutraal terrein meegerekend. Eerder was al dat duidelijk dat de fanatieke fans van OGC Nice, die in de vakken zaten van waaruit voorwerpen op het veld werden gegooid, vier thuisduels niet welkom zijn in de Allianz Riviera.

Het is nog niet duidelijk wanneer én waar de derby wordt ingehaald. OGC Nice stond bij het uitbreken van de rellen op voorsprong door een doelpunt van voormalig Ajax-spits Kasper Dolberg. Bij de thuisploeg stonden toen Kluivert en Rosario op het veld.