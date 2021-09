Engeland heeft na vijf overwinningen op rij het eerste puntenverlies geleden in de WK-kwalificatie. Door een doelpunt van Polen in blessuretijd eindigde het duel in Warschau woensdag in 1-1. Duitsland en België wonnen en liggen op koers om zich te plaatsen voor de eindronde in Qatar.

Engeland had het zwaar in Polen, waar de bijna 60 duizend toeschouwers amper kansen kregen te zien. Toch was het Kane die zich vanuit het niets tot matchwinner leek te kronen. Hij verraste doelman Wojciech Szczesny, wiens zicht werd ontnomen door een verdediger, met een schot van grote afstand.

Polen ging met man en macht op zoek naar de gelijkmaker en die kwam er in de 91e minuut. Aanvoerder Robert Lewandowski, die even daarvoor een eigen poging net naast had zien gaan, stelde met een afgemeten voorzet ploeggenoot Damian Szymanski in staat om er koppend 1-1 van te maken.

Ondanks het puntenverlies staat Engeland er nog altijd prima voor. Met zestien punten uit zes wedstrijden heeft de verliezend EK-finalist een voorsprong van vijf punten op naaste belager Polen. Alleen groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK, de nummer twee speelt play-offs.

Duitsland blijft winnen onder Flick

Duitsland won ook de derde wedstrijd onder Hans-Dieter Flick, die na het EK het stokje overnam van Joachim Löw. Na Liechtenstein (0-2) en Armenië (6-0) werd ook IJsland verslagen zonder daarbij een doelpunt tegen te krijgen: 0-4.

Serge Gnabry zette Duitsland in Reykjavík al na zes minuten op voorsprong na voorbereidend werk van Leroy Sané, die zelf na een uur spelen de 0-3 voor zijn rekening nam.

Antonio Rüdiger was halverwege de eerste helft met een kopbal uit een vrije trap van Joshua Kimmich verantwoordelijk voor de tweede Duitse treffer. Vlak voor tijd maakte Timo Werner er ook nog 0-4 van, waardoor de viervoudig wereldkampioen na een stroeve start stevig aan kop gaat in groep J.

België boekt in Rusland nipte zege op Belarus

Ook België koerst hard af op WK-deelname. De 'Rode Duivels' boekten een zuinige 0-1-overwinning op Belarus. Dennis Praet maakte na een half uur spelen het enige doelpunt.

De wedstrijd werd niet in Belarus gespeeld vanwege de politiek onstabiele situatie in dat land. Er was uitgeweken naar het Russische Kazan, waar vorige week ook het 'thuisduel' met Wales nipt verloren werd (2-3).

België, dat thuis in Leuven nog met 8-0 van Belarus had gewonnen, trad aan met veel spelers die normaal gesproken genoegen moeten nemen met een rol op het tweede plan. Bondscoach Roberto Martínez hield Thibaut Courtois, Yannick Carrasco en Axel Witsel aan de kant. Romelu Lukaku en Jan Vertonghen ontbraken wegens een schorsing.