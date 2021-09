Italië heeft woensdag de eerste zege sinds de Europese titel geboekt. Na twee gelijke spelen was de ploeg van bondscoach Robert Mancini in de WK-kwalificatiereeks met 5-0 te sterk voor Litouwen. Spanje beging geen misstap tegen Kosovo en zag concurrent Zweden verrassend verliezen van het Griekenland van John van 't Schip.

Voor Italië was het al de 37e wedstrijd op rij zonder nederlaag en daarmee vestigt het definitief een record. Het record was vorige week na het gelijkspel tegen Zwitserland eigenlijk al binnen, maar toen was er nog wat discussie over. Brazilië wist tussen 1993 en 1996 namelijk in totaal 36 achtereenvolgende duels ongeslagen te blijven, maar daar zat een duel tegen de B-ploeg van Roemenië tussen.

Italië stond in eigen land onder druk na de remises tegen achtereenvolgens Bulgarije (1-1) en Zwitserland (0-0), maar daarvan was weinig te merken tegen Litouwen. Bij rust stond het al 4-0 voor 'La Squadra Azzurra'.

Moise Kean, die zijn eerste interland sinds 28 mei van dit jaar speelde, opende na elf minuten spelen de score in het Mapei Stadium, waarna een eigen doelpunt van Litouwen de thuisploeg verder in het zadel bracht. Na de 3-0 van Giacomo Raspadori maakte Kean al na een half uur zijn tweede van de avond.

Giovanni Di Lorenzo bewaarde het mooiste van de avond voor het laatst. Een voorzet van de Italiaanse rechtsachter plofte ietwat fortuinlijk in de verre hoek van de doelman van Litouwen, waarmee hij de eindstand op 5-0 bepaalde.

Italië zag concurrent Zwitserland met 0-0 gelijkspelen tegen Noord-Ierland, waardoor de regerend Europees kampioen voorlopig niet hoeft te vrezen voor het mislopen van het WK van 2022 in Qatar. De ploeg van Mancini heeft na zes duels veertien punten in poule C, zes meer dan Zwitserland. Zwitserland heeft wel twee wedstrijden minder gespeeld en kan in punten gelijk komen met Italië. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK.

Stand in poule C WK-kwalificatie 1. Italië 6-14 (12-1)

2. Zwitserland 4-8 (4-1)

3. Noord-Ierland 4-5 (4-3)

4. Bulgarije 5-5 (3-6)

5. Litouwen 5-0 (1-13)

Pablo Fornals maakte het openingsdoelpunt voor Spanje tegen Kosovo. Pablo Fornals maakte het openingsdoelpunt voor Spanje tegen Kosovo. Foto: EPA

Spanje ziet WK-kansen toenemen

Spanje boekte in poule B een noodzakelijke maar zwaarbevochten 0-2-overwinning op Kosovo. Na de nederlaag van vorige week tegen concurrent Zweden kon de ploeg van bondscoach Luis Enrique zich weinig misstappen meer veroorloven in de jacht op een WK-ticket.

Pablo Fornals, die pas zijn vierde interland voor Spanje speelde, opende na ruim een half uur spelen de score. De middenvelder van West Ham United pegelde de bal in de korte hoek. In de blessuretijd stelde Ferran Torres met de 0-2 de zege voor de Spanjaarden veilig.

Het beste nieuws voor Spanje kwam uit Athene, waar het Griekenland van bondscoach Van 't Schip verrassend met 2-1 won van Zweden. Anastasios Bakasetas en AZ-spits Vangelis Pavlidis waren trefzeker voor de Grieken. De aansluitingstreffer van Robin Quaison kwam te laat voor Zweden, dat zo zijn eerste nederlaag in de WK-kwalificatiereeks leed.

Door het verlies van Zweden is Spanje steviger koploper in groep B. De enkelvoudig wereldkampioen heeft na zes duels dertien punten, vier meer dan Zweden. Zweden heeft nog wel twee wedstrijden tegoed, terwijl Griekenland met zes punten uit vier duels ook nog op het vinkentouw zit.

Stand in poule B WK-kwalificatie 1. Spanje 6-13 (13-5)

2. Zweden 4-9 (7-3)

3. Griekenland 4-6 (5-4)

4. Kosovo 5-4 (3-9)

5. Georgië 5-1 (2-9)