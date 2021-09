Dusan Tadic is woensdag verkozen tot Eredivisie Speler van het Jaar. De aanvoerder van Ajax had afgelopen seizoen met veertien doelpunten en zeventien assists een groot aandeel in de 35e landstitel van de Amsterdammers.

De 32-jarige Tadic ontving de prijs, een initiatief van de Eredivisie CV en tv-zender ESPN, in Holland Casino in Amsterdam. Vanwege het coronavirus mocht daar geen publiek bij aanwezig zijn.

Op basis van statistieken en stemmen van fans was er aanvankelijk een lijst van twintig genomineerden opgesteld. Daar bleven uiteindelijk vier van over: Tadic, Davy Klaassen (Ajax), Steven Berghuis (deze zomer overgestapt van Feyenoord naar Ajax) en Giorgos Giakoumakis, die zich vorig seizoen bij VVV-Venlo kroonde tot topscorer van de Eredivisie.

Van die vier werd Tadic de beste bevonden. Dat had hij mede te danken aan de stemmen van de achttien aanvoerders in de Eredivisie, die een belangrijke rol speelden bij de einduitslag.

De 32-jarige Tadic kreeg na afgelopen seizoen ook al de Gouden Schoen voor beste speler in de Eredivisie, als winnaar van een door De Telegraaf opgemaakt klassement. Daar liet hij ploeggenoot Klaassen (Zilveren Schoen) en PSV'er Donyell Malen (Bronzen Schoen) achter zich.

Vorig seizoen werden er vanwege het stopzetten van de Eredivisie geen prijzen uitgereikt. Een jaar eerder won Frenkie de Jong, eveneens namens Ajax, de prijs voor de beste Eredivisie-speler van het jaar.

Ryan Gravenberch (links) met de prijs voor beste speler onder 21 jaar en Dusan Tadic met die voor Speler van het Jaar. Ryan Gravenberch (links) met de prijs voor beste speler onder 21 jaar en Dusan Tadic met die voor Speler van het Jaar. Foto: Eredivisie CV

Gravenberch grootste talent, oeuvreprijs voor Robben

Ook de prijs voor beste Eredivisie-speler onder 21 jaar ging naar een Ajacied. Middenvelder Ryan Gravenberch liet in de verkiezing voor grootste talent vijf andere genomineerden achter zich. De trainers uit de Eredivisie hadden een belangrijke stem bij de verkiezing.

De prijs voor beste scheidsrechter ging naar Björn Kuipers. De 48-jarige Oldenzaler floot deze zomer de EK-finale tussen Italië en Engeland en maakte kort daarna bekend te stoppen met fluiten.

Arjen Robben, die onlangs eveneens een punt zette achter zijn carrière, ontving de eerste oeuvreprijs. De 37-jarige voormalig sterspeler maakte een jaar geleden een verrassende rentree bij zijn oude club FC Groningen, maar door blessures werd dat niet wat hij ervan had gehoopt.

De prijs van mooiste doelpunt van het seizoen ging naar Feyenoorder Marcos Senesi. De verdediger scoorde afgelopen seizoen tegen ADO Den Haag met een weergaloze omhaal.