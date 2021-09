De kritiek die voorzitter Javier Tebas van de Spaanse competitie La Liga onlangs uitte op het transferbeleid van Paris Saint-Germain is bij de Franse profbond LFP in het verkeerde keelgat geschoten. De LFP spreekt van "schandalige uitspraken", die Tebas vooral zou hebben gedaan om de problemen in het Spaanse voetbal te verdoezelen.

Paris Saint-Germain zorgde voor de opvallendste deal tijdens de afgelopen transferperiode door Lionel Messi weg te plukken bij FC Barcelona. De Argentijn gaat in de Franse hoofdstad een netto jaarsalaris van circa 40 miljoen euro verdienen. Eerder deze zomer maakte Sergio Ramos al de overstap van Real Madrid naar Paris Saint-Germain.

Het verleidde Tebas ertoe de Franse topclub ervan te beschuldigen voor een ongezonde situatie te zorgen in het huidige voetballandschap. "We waren kritisch over de Super League omdat die het Europese voetbal vernietigt. En we zijn net zo kritisch over PSG", zo maakte hij vorige week zijn onvrede kenbaar.

"De COVID-19-verliezen bedragen 300 miljoen euro, terwijl de tv-inkomsten in Frankrijk met 40 procent zijn teruggelopen. Maar dan wel 500 miljoen euro extra aan salarissen betalen? Dat is onhoudbaar. We hebben een paar jaar geleden het beleid van PSG en Manchester City al aan de kaak gesteld. Het is duidelijk dat we dat zullen blijven doen."

'PSG niet verantwoordelijk voor problemen in Spanje'

Die uitspraken zijn tegen het zere been van de LFP, die vindt dat zowel Paris Saint-Germain als het hele Franse profvoetbal daarmee in een kwaad daglicht worden gesteld. "We vragen hem daarom zijn schandalige uitspraken voortaan voor zich te houden", staat in een persbericht dat woensdag werd verstuurd.

De LFP denkt dat Tebas met de beschuldigende vinger richting PSG wijst om zo de aandacht af te kunnen leiden van de problemen in het Spaanse voetbal, waar topclubs als FC Barcelona en Real Madrid mede door de coronapandemie in grote financiële nood verkeren.

"We willen hem eraan herinneren dat de financiële vrijgevigheid waarvan de Spaanse clubs vele seizoenen hebben kunnen profiteren aan de basis ligt van de huidige problemen. Maar dat is niet onze verantwoordelijkheid en ook niet die van Paris Saint-Germain."