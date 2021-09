Ronald Koeman hoopt binnenkort zijn contract met FC Barcelona te verlengen. De trainer baalt er wel van dat vorige week enkele merkwaardige voorwaarden voor de nieuwe verbintenis in de Spaanse pers gelekt zijn.

Zo zou Koeman niet alleen de landstitel of de Champions League moeten winnen. Spaanse kranten schreven ook dat de Nederlandse coach in een 4-3-3-systeem moet spelen en dat Riqui Puig en Samuel Umtiti veel speeltijd dienen te krijgen, omdat ze van strategische waarde voor de club zijn.

"Voor elke trainer is zijn toekomst afhankelijk van resultaten. Dat is logisch", reageert Koeman in een interview met El Mundo Deportivo voor het eerst op het uitlekken van de onderhandelingen. "De dingen die in de pers verschenen over het spelsysteem en Puig en Umtiti, zijn een andere zaak."

"Het is normaal dat je met de clubleiding over spelers en systemen praat, maar die zaken horen niet naar buiten te komen", zegt Koeman. "Ik ben een voorstander van 4-3-3, maar op sommige momenten is het beter om dat te veranderen."

Koeman ziet veel voordelen in 3-5-2

Hoewel Koeman dit seizoen met Barcelona veelal in een 4-3-3-opstelling speelt, wijst hij erop dat zijn ploeg vorig seizoen juist succesvol was in een 3-5-2-systeem. "We speelden soms 3-5-2 en dat leverde ons een hoog percentage balbezit en veel gecreëerde kansen op. Uit de cijfers bleek het een heel goed systeem voor ons", legt de trainer uit.

"Het voetbal van vandaag is anders dan voorheen. Inter werd kampioen in Italië en Chelsea won de Champions League. Weet je in welk systeem zij speelden? Dat wil niet zeggen dat elk team altijd 3-5-2 zou moeten spelen, maar omdat wij vorig seizoen weinig vleugelspelers hadden, was het wel een goede optie voor ons."

Barcelona-voorzitter Joan Laporta. Barcelona-voorzitter Joan Laporta. Foto: AFP

Koeman heeft ondanks moeilijke momenten goede relatie met voorzitter

Koeman hoopt dat de verschillende inzichten niet onoverkomelijk zijn. "Ik sta er altijd voor open om naar de club te luisteren en ik blijf hier graag nog jaren. Maar de trainer moet wel de macht hebben."

Koemans zaakwaarnemer Rob Jansen is in gesprek met Barcelona-voorzitter Joan Laporta over het contract van de trainer, dat aan het eind van dit seizoen afloopt. "Ik wil daar nu niet veel over zeggen", aldus de 58-jarige coach.

"Er zijn moeilijke momenten geweest met de voorzitter, zowel eind vorig seizoen als de kwestie van vorige week. Maar Laporta heeft het verder goed gedaan en zorgt voor duidelijkheid binnen de club. We hebben een goede relatie en uiteindelijk hebben we hetzelfde doel: een winnend Barcelona."

Bekijk de stand en het programma in La Liga