Louis van Gaal spreekt van een fantastische eerste week na zijn rentree als bondscoach, maar de komende weken kijkt hij wel naar spelers die mogelijk nog iets kunnen toevoegen aan het Nederlands elftal. Daarbij heeft hij ook een verrassende naam in zijn hoofd.

"Er is een Nederlandse doelman in de Bundesliga bij Freiburg. Ik had nog nooit van hem gehoord, maar hij schijnt daar heel goed te keepen. Mark Flekken, schrijf maar op. Dan weet hij dat we komen kijken", zei Van Gaal dinsdag op de persconferentie na de met 6-1 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije.

De 28-jarige Flekken speelde nooit in de Eredivisie en was jarenlang op lagere niveaus actief in Duitsland. Hij staat op de zogeheten schaduwlijst die Van Gaal heeft. "De scouts van de KNVB hebben alle Nederlanders in het buitenland in beeld. De komende weken gaan we kijken of daar spelers tussen zitten die in de visie passen. Zo kunnen we de lijst opschonen. En van daaruit onze selectie breder maken."

De bondscoach zegt dat hij voor de afgelopen interlandperiode al een gok nam door keepers Justin Bijlow en Joël Drommel te selecteren. "En dat heeft uitstekend uitgepakt. Bijlow heeft het fantastisch gedaan. Dat geldt op links ook voor Steven Bergwijn, die ik er later alsnog bij heb gehaald."

Op de rechtsbuitenpositie ziet Van Gaal nu de grootste problemen. "Voor Steven Berghuis hebben we nu geen schaduwspelers. We gaan daarom naar Anwar El Ghazi van Aston Villa kijken."

'Het waren vermoeiende dagen'

Met nog een maand tot de volgende kwalificatiewedstrijd, uit tegen Letland op 8 oktober, is er volgens Van Gaal geen tijd om even achterover te leunen als bondscoach. Al is hij daar misschien wel een beetje aan toe.

"Het is leuk om met jonge spelers te werken, die houden je scherp", merkt de zeventigjarige Van Gaal. "Maar het waren ook acht vermoeiende dagen, omdat ik zo veel gesprekken met spelers heb gevoerd. Het waren intensieve gesprekken en met sommige spelers zelfs wel drie of vier. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. En met alle analyses erbij zijn drie wedstrijden kort op elkaar niet alleen vermoeiend voor spelers, maar ook voor de staf."

Voor trainen was in het drukke schema amper tijd, al zag Van Gaal de groep wel groeien. "De zesde training was beter dan de eerste, dat is ook logisch als je er iets probeert in te slijpen. En dat zag je ook in de resultaten op de training. De laatste training voor de wedstrijd tegen Turkije speelden we elf tegen elf en het basisteam won met 3-0. De twee keer daarvoor wonnen de reserves. Ook daarom was het een goede week. Maar het belangrijkste is dat we een stap richting het WK hebben gezet."

Stand in WK-kwalificatiepoule Oranje 1. Nederland 6-13 (+16)

2. Noorwegen 6-13 (+7)

3. Turkije 6-11 (+3)

4. Montenegro 6-8 (-1)

5. Letland 6-5 (-3)

6. Gibraltar 6-0 (-22)