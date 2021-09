Met nog vier speelrondes in de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 te gaan, gaat het Nederlands elftal aan de leiding in groep G. Oranje is echter nog niet verlost van Noorwegen en Turkije. Dit is het resterende programma van de drie landen.

Nederland

Letland-Nederland (8 oktober)

Nederland-Gibraltar (11 oktober)

Montenegro-Nederland (13 november)

Nederland-Noorwegen (16 november)

Noorwegen

Turkije-Noorwegen (8 oktober)

Noorwegen-Montenegro (11 oktober)

Noorwegen-Letland (13 november)

Nederland-Noorwegen (16 november)

Turkije

Turkije-Noorwegen (8 oktober)

Letland-Turkije (11 oktober)

Turkije-Gibraltar (13 november)

Montenegro-Turkije (16 november)

Stand groep G 1. Nederland 6-13 (22-6)

2. Noorwegen 6-13 (12-5)

3. Turkije 6-11 (16-13)

4. Montenegro 6-8 (8-9)

5. Letland 6-5 (7-10)

6. Gibraltar 6-0 (3-25)

Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK in Qatar. De nummers twee van alle tien poules, plus de twee beste groepswinnaars uit de Nations League die niet bij de eerste twee eindigden in de kwalificatiereeks, strijden in de play-offs om de drie resterende tickets.