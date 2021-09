Bondscoach Senol Günes was dinsdagavond de gebeten hond na de afgang van Turkije in de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Oranje (6-1). De 69-jarige Turk hoorde fans om zijn ontslag schreeuwen, maar denkt zelf nog niet aan opstappen.

"We maakten veel foute beslissingen in deze wedstrijd en daarom hebben we op deze manier verloren. Het is mijn verantwoordelijkheid en ik baal hiervan, maar ik ben op dit moment niet van plan om na te denken over een vertrek", zei Günes op zijn persconferentie in de Johan Cruijff ArenA.

De bondscoach stond al onder druk na het dramatische EK, waar Turkije in de groepsfase slechts één keer scoorde en geen enkel punt pakte. De kwalificatiereeks voor het WK 2022 begon goed voor de Turken, maar na puntenverlies tegen Letland (3-3) en Montenegro (2-2) en de zeperd tegen Oranje lijken de dagen van Günes geteld.

Bij rust stond Turkije al op een 3-0-achterstand en met een man minder door een rode kaart van Çaglar Söyüncü (twee keer geel). In de tweede helft maakte Oranje goed gebruik van de overtalsituatie door naar een 6-0-voorsprong uit te lopen, waarna Cengiz Ünder de eer in blessuretijd nog enigszins redde.

"We hoopten te winnen of in ieder geval een punt te pakken, maar we begonnen erg slecht", baalde Günes. "Als je de hele wedstrijd ziet en in beschouwing neemt dat we de tweede helft met tien man speelden, deden we het niet eens zo slecht. Maar we kwamen hier om de eerste plek in de groep te verdedigen en dat is niet gelukt."

Turkije, dat de WK-kwalificatiereeks begon met een 4-2-overwinning op Oranje, staat nu derde in groep G. Het Nederlands elftal en Noorwegen hebben ieder dertien punten, maar het doelsaldo is in het voordeel van Oranje. Alleen de nummer één in de poule plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Qatar.